Kartepe'de bu hafta hava nasıl olacak? Kartepe'de kar yağışı sürecek mi? Kartepe hava durumu (10-14 Şubat 2025)

Türkiye’nin en popüler kış turizm destinasyonlarından biri olan Kartepe Kayak Merkezi’nde 11-15 Şubat 2025 tarihleri arasında nasıl bir hava bekleniyor? Tatilciler ve kayak severler için gün gün hava durumu tahminlerini derledik! İşte Kartepe’nin 5 günlük detaylı hava raporu!

KARTEPE’DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ (11-15 ŞUBAT 2025)

Kartepe’de önümüzdeki günlerde soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Özellikle 11 ve 12 Şubat’ta kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar sıfırın altında seyredecek. 14 ve 15 Şubat’ta ise sıcaklık yükselerek yağmura dönebilir.

11 ŞUBAT 2025 KARTEPE HAVA DURUMU

Kayak için ideal kar koşulları var. Ancak, aşırı soğuk nedeniyle sıkı giyinmek şart!

Hava Durumu: Kar yağışlı

Kar yağışlı Gündüz: -4°C

-4°C Gece: -9°C

-9°C Rüzgar: Hafif rüzgar

12 ŞUBAT 2025 KARTEPE HAVA DURUMU

Kayak severler için harika bir gün! Ancak, kar kalınlığı artacağı için dikkatli olunmalı.

Hava Durumu: Kar yağışlı

Kar yağışlı Gündüz: -4°C

-4°C Gece: -8°C

-8°C Rüzgar: Orta kuvvette rüzgar

13 ŞUBAT 2025 KARTEPE HAVA DURUMU

Havanın bulutlu olması görüş mesafesini biraz düşürebilir, dikkatli olun.

Hava Durumu: Çok bulutlu

Çok bulutlu Gündüz: -1°C

-1°C Gece: -7°C

-7°C Rüzgar: Hafif rüzgar

14 ŞUBAT 2025 KARTEPE HAVA DURUMU

Sıcaklık artıyor ancak hala kış şartları hâkim.

Hava Durumu: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu Gündüz: 1°C

1°C Gece: -6°C

-6°C Rüzgar: Hafif rüzgar

15 ŞUBAT 2025 KARTEPE HAVA DURUMU

Yağışlı hava nedeniyle kayak şartları zorlaşabilir. Karlı ve ıslak zemin tehlikeli olabilir.

Hava Durumu: Karla karışık yağmur

Karla karışık yağmur Gündüz: 5°C

5°C Gece: -2°C

-2°C Rüzgar: Hafif rüzgar

KARTEPE'DE KAYAK İÇİN EN UYGUN GÜNLER HANGİLERİ?

En iyi kayak günleri: 11-12 Şubat 2025 (Kar yağışı etkili ve pistler taze karla kaplı olacak.)

(Kar yağışı etkili ve pistler taze karla kaplı olacak.) Daha rahat hava: 13-14 Şubat 2025 (Kar yağışı yok, ancak soğuk hava devam ediyor.)

(Kar yağışı yok, ancak soğuk hava devam ediyor.) Dikkat edilmesi gereken gün: 15 Şubat 2025 (Sıcaklık artışı ile yağmur ve eriyen kar riski var.)

KARTEPE KAR KALINLIĞI

Kartepe'de 10 Şubat 2025 Pazartesi günü kar kalınlığı 16 santimetre olarak ölçülüyor. Buna karşın kar kalınlığının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

KARTEPE’YE GİTMEDEN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER!

Kayak ekipmanınızı yanınıza alın ve ekstra yedek kıyafet götürün.

Soğuğa dayanıklı eldiven, termal içlik ve su geçirmez botlar kullanın.

15 Şubat’ta yağmur beklendiği için pistlerde kayganlık artabilir, dikkatli olun.

Kar yağışı olan günlerde yol durumu hakkında bilgi almayı unutmayın!

Kartepe Kayak Merkezi, önümüzdeki hafta kışın en soğuk günlerinden bazılarını yaşayacak. Kayak yapmayı planlayanlar özellikle 11-12 Şubat’ta kar yağışlı günleri değerlendirebilir. Ancak, 15 Şubat itibarıyla yağmur bekleniyor, bu yüzden pistlerin durumu değişebilir.