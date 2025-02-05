Kartepe'de bugün hava nasıl? Kartepe'de hafta sonu kar var mı? Kartepe 5 günlük hava durumu (5-9 Şubat 2025)

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava Kartepe'de etkisini yoğun biçimde gösteriyor. Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı artarken, vatandaşlar Kartepe hava durumunu merak ediyor. Peki Kartepe'de bugün hava nasıl? Kartepe'de hafta sonu hava nasıl olacak? Kartepe günlük ve 5 günlük hava durumu detaylarına bakalım:

KARTEPE GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Kartepe Kayak Merkezi'nde bugün (5 Şubat 2025 Çarşamba) etkili kar yağşı bekleniyor. Sıcaklık en düşük -6, en yüksek ise -4 olacak. Kartepe bugün yoğun kar yağışının etkisi altında.

KARTEPE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kartepe'de 5 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor:

5 Şubat 2025 Çarşamba: -6/-4 (Kar Yağışı)

6 Şubat 2025 Perşembe: -8/-5 (Kar Yağışı)

-8/-5 (Kar Yağışı) 7 Şubat 2025 Cuma: -8/-4 (Kar Yağışı)

-8/-4 (Kar Yağışı) 8 Şubat 2025 Cumartesi: -8/-3 (Kar Yağışı)

-8/-3 (Kar Yağışı) 9 Şubat 2025 Pazar: -7/-3 (Kar Yağışı)

KARTEPE'DE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Kartepe'de 8 Şubat Cumartesi ve 9 Şubat Pazar günü havanın kar yağışlı olması bekleniyor.

KARTEPE GÜNLÜK KAR KALINLIĞI

Kartepe'de 5 Şubat 2025 Çarşamba sabahı itibariyle kar kalınlığı 8 santime ulaştı. Günün ilerleyen saatlerinde ve önümüzdeki 5 günde kar kalınlığının daha da artması bekleniyor.