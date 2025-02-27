Kartepe'de hafta sonu hava nasıl olacak? Kartepe'de kar var mı? Kartepe 5 günlük hava durumu (27 Şubat - 3 Mart)

Kocaeli'nin gözde kayak merkezi Kartepe'de 27 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında soğuk ve zaman zaman kar yağışlı bir hava bekleniyor. Peki Kartepe'de kar yağışı kaç gün sürecek? Hafta sonu Kartepe'ye kar yağacak mı? Cumartesi ve Pazar günü Kartepe'de hava durumu nedir? Tüm detaylara bakalım:

KARTEPE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

27 Şubat Salı: Kar yağışlı, en düşük -3°C, en yüksek 5°C

Kar yağışlı, en düşük -3°C, en yüksek 5°C 28 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı, en düşük -2°C, en yüksek 4°C

Kar yağışlı, en düşük -2°C, en yüksek 4°C 29 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 0°C, en yüksek 7°C

Parçalı bulutlu, en düşük 0°C, en yüksek 7°C 01 Mart Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük -1°C, en yüksek 5°C

Parçalı bulutlu, en düşük -1°C, en yüksek 5°C 02 Mart Cumartesi: Kar yağışlı, en düşük -4°C, en yüksek 1°C

1-2 MART KARTEPE HAVA DURUMU

Hafta sonu Kartepe'de hava soğuk ve karlı geçecek. Cumartesi günü (-4°C / 1°C) yoğun kar yağışı bekleniyor. Pazar günü ise hafif kar yağışı ve bulutlu bir hava etkili olacak (-1°C / 5°C). Bu nedenle kayak yapacaklar için kar kalitesi yüksek olacak ve pistler oldukça elverişli hale gelecek.

KARTEPE'YE GİDECEKLERE ÖNERİLER

Soğuk hava ekipmanlarınızı unutmayın! Kalın mont, eldiven ve su geçirmez kıyafetler giyin.

Kalın mont, eldiven ve su geçirmez kıyafetler giyin. Araçla gidecekseniz zincir bulundurun! Karlı yollar kaygan olabilir, güvenliğiniz için zincir veya kış lastikleri şart.

Karlı yollar kaygan olabilir, güvenliğiniz için zincir veya kış lastikleri şart. Kayak yapacaklar için erken rezervasyon önerilir! Hafta sonları yoğunluk artabilir, otel ve kayak ekipmanları için önceden yer ayırtın.

Hafta sonları yoğunluk artabilir, otel ve kayak ekipmanları için önceden yer ayırtın. Termosla sıcak içecek alın! Soğuk havada sıcak içecekler sizi rahatlatacaktır.

Soğuk havada sıcak içecekler sizi rahatlatacaktır. Fotoğrafçılar için mükemmel manzaralar var! Kartepe'nin karla kaplı doğasını ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinenizi yanınıza almayı unutmayın.

Kartepe'de hafta boyunca değişken hava koşulları yaşanacak. Özellikle 1-2 Mart tarihlerinde kayak severler için mükemmel bir ortam sunacak.

Kar kalınlığı 120 cm seviyesinde olduğu için pistler oldukça uygun durumda. Kartepe'ye gitmeyi planlayanlar hava şartlarına dikkat etmeli ve hazırlıklı olmalı.

Güncel hava durumu ve yol durumunu takip etmek için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü kontrol etmeyi unutmayın!