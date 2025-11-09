Kartepe'de halk, 'ÇED olumlu' kararına karşı eylemde: "Ölüm tesisine engel olmalıyız"

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi'ndeki 300 bin metrekarelik alana yapılmak istenen ve daha önce yargı kararı ile durdurulan haddehane projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca verilen 'ÇED olumlu kararı'na tepkiler büyüyor. Tesisin yapılacağı alında çadır kuran ve direnişlerini sürdüren bölge halkı ve yaşam savunucuları "Verimli toprakları, havamızı, suyumuzu zehirlemeyin. Kartepe'da haddehane istemiyoruz" diye konuştu.

Tesisin yapılacağı alan önünde dün bir araya gelen bölge halkı, yaşam savunucuları, CHP Kocaeli İl Başkanlığı ve Kartepe ilçe örgütü, "Bir haddehane için bin canlıyı feda etmeyin", "Gökyüzü gri değil mavi kalsın", "ÇED'iniz var, vicdanınız yok", "Çelik değil, yaşam istiyoruz" yazılı döviz ve pankartları açtı.

Burada yapılan açıklamada "Kocaeli Kartepe ilçesinde yerleşim yerlerinin tam ortasında çevresine zehir, hastalık ve ölüm saçacak olan bir haddahane için ÇED olumlu onayı alınmıştır. Dilovasında faaliyette bulunan Çolakoğlu ve Diler Demir Çelik fabrikalarının sebep olduğu sorunların tanığıyız. Hurda demirlerin eritilmesi sonucu çevreye pas, boya, ve her türlü kirleticiler püskürtülecektir. Hurda demir atıkların içindeki tehlikeli kimyasallar çevreye yayılacaktır. Haddane, su kaynaklarını, havayı, toprağı, ormanları kirletecektir. Çevresindeki bütün canlılara zarar verecektir. Tarıma zarar verecektir" denildi.

ÖLÜM TESİSİ

Kocaeli çevre örgütlerinin üç yıldır bu tesise karşı mücadele ettiğini anımsatan bölge halkı, şu açıklamayı yaptı:

"Bizler haddahane yapılması tasarlanan yerde çadırlar kurarak direnişi sürdürüyoruz. Tüm halkımızı bu direnişe katılmaya davet ediyoruz. Kartepe, Sapanca, Başiskele, Gölcük, İzmit, Derince ilçeleri ve çevresinde 1,5 milyon insan ve diğer canlılar yaşamaktadır. Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı zehir saçacak olan yere çok yakındır. Bayraktar Köyü ve çevresinde ki tarım alanları zehir ve hastalık saçacak yerin hemen yanı başındadır. Kocaeli ve Sakarya da yaşayan bütün canlılara hastalık ve ölüm saçacak olan bu haddehane'yi istemiyoruz. Bütün canlılara büyük zarar verecek olan bu hastalık ve ölüm tesisinin yapılmasına mutlaka engel olmalıyız."

TMMOB Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma ise “Bu haddehane yapıldıktan sonra buraya günde 2 bin tane araç girmesi gerekecektir. Trafik zaten bir sorunken bu kadar aracın buraya girmesini nasıl sağlayacağız" derken, CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan da “Karşımızdaki mesele bir fabrika meselesi değil Kartepe’nin geleceği meselesidir. Kartepeliler sonuna kadar mücadeleye devam edecek” diye konuştu.