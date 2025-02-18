Kartepe'de hava nasıl? Kartepe'de kar var mı? Kartepe 5 günlük hava durumu (18-22 Şubat 2025)

Kış turizminin gözde merkezlerinden Kartepe Kayak Merkezi için güncel hava durumu verileri açıklandı. Kayak yapmayı planlayan tatilciler ve bölgedeki hava koşullarını merak edenler için Kartepe'de hava nasıl olacak sorusunun yanıtını derledik. İşte 18 Şubat Salı ile 22 Şubat Cumartesi tarihleri arasındaki günlük hava tahminleri:

KARTEPE GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

18 Şubat 2025 Salı Kartepe Hava Durumu

Hava: Kar yağışlı ve çok bulutlu

Gündüz sıcaklığı: -1°C

Gece sıcaklığı: 0°C

19 Şubat 2025 Çarşamba Kartepe Hava Durumu

Hava: Kar yağışlı, bulutlu ve soğuk

Gündüz sıcaklığı: -3°C

Gece sıcaklığı: -2°C

20 Şubat 2025 Perşembe Kartepe Hava Durumu

Hava: Yoğun kar yağışlı ve dondurucu soğuk

Gündüz sıcaklığı: -6°C

Gece sıcaklığı: -4°C

21 Şubat 2025 Cuma Kartepe Hava Durumu

Hava: Kar yağışlı ve sert soğuklar etkili olacak

Gündüz sıcaklığı: -8°C

Gece sıcaklığı: -4°C

22 Şubat 2025 Cumartesi Kartepe Hava Durumu

Hava: Şiddetli soğuk ve kar yağışı devam edecek

Gündüz sıcaklığı: -11°C

Gece sıcaklığı: -4°C

KARTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE KAR KALINLIĞI NE KADAR?

Bu tarihlerde yoğun kar yağışı beklendiği için Kartepe'deki kar kalınlığı önemli ölçüde artabilir. Kayak severler için Kartepe kar kalınlığı kaç cm? sorusunun yanıtı gün gün değişebilir. Tahminlere göre 18 Şubat 2025 Salı günü kar örtüsü 10 cm civarında seyrediyor. Buna karşın kar kalınlığının günden güne artması bekleniyor.

KARTEPE'DE KAYAK YAPMAK İÇİN EN UYGUN GÜN HANGİSİ?

Kartepe'de kayak yapmak için en iyi gün ne zaman diye merak edenler için 19 Şubat Çarşamba günü en ideal günlerden biri olabilir. Çünkü hava sıcaklığı çok düşük olmamakla birlikte kar yağışı orta seviyede olacak.

KARTEPE'YE GİDEN YOLLAR AÇIK MI?

Kartepe yolları açık mı sorusu bölgeye gitmeyi planlayanlar için büyük önem taşıyor. Kar yağışının şiddetli olması sebebiyle ulaşımda zaman zaman buzlanma ve kapanmalar yaşanabilir. Yola çıkmadan önce güncel yol durumu bilgilerini takip etmeniz önerilir.

Kartepe'de 18-22 Şubat tarihleri arasında şiddetli kar yağışı ve düşen sıcaklıklar etkili olacak. Kayak yapmayı düşünen tatilciler kış lastiği ve zincir bulundurmalı, ayrıca katmanlı kıyafetler tercih etmelidir.