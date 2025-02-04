Kartepe'de kar yağışı başladı! Kartepe'de kar ne kadar sürecek? Kartepe 5 günlük hava durumu (4-8 Şubat 2025)

Marmara Bölgesi'nin gözde kış tatil yerlerinden Kartepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı başladı. Peki Kartepe'de kar yağışı kaç gün sürecek? Kartepe'de güncel kar kalınlığı nedir? 4-8 Şubat 2025 Kartepe Kayak Merkezi günlük 5 günlük hava durumu tahminine bakalım:

KARTEPE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

4 Şubat 2025 Salı: Kar yağışlı

Gündüz sıcaklığı: -1°C

-1°C Gece sıcaklığı: 0°C

5 Şubat 2025 Çarşamba: Kar yağışlı

Gündüz sıcaklığı: -5°C

-5°C Gece sıcaklığı: -3°C

6 Şubat 2025 Perşembe: Kar yağışlı

Gündüz sıcaklığı: -6°C

-6°C Gece sıcaklığı: -3°C

7 Şubat 2025 Cuma: Kar yağışlı

Gündüz sıcaklığı: -9°C

-9°C Gece sıcaklığı: -3°C

8 Şubat 2025 Cumartesi: Bulutlu

Gündüz sıcaklığı: -8°C

-8°C Gece sıcaklığı: -3°C

KARTEPE’DE KAYAK İÇİN EN İDEAL GÜN HANGİSİ?

Kartepe için en iyi kayak ve snowboard günleri oalrak 5 ve 6 Şubat tarihleri öne çıkıyor. Kar yağışı devam edecek ama sıcaklıklar aşırı düşük olmayacak. Görüş mesafesi ve pist kalitesi ideal seviyede olacak. Rüzgar etkisi düşük olacak, bu da kayak keyfini artıracak.

Yoğun kar yağışı sevenler için en uygun günler olarak 4 ve 7 Şubat tarihleri öne çıkıyor. Yeni yağan taze kar üzerinde kayma fırsatı olacak ve yoğun kar yağışı atmosferi sevenler için güzel görüntüler ortaya çıkacakj. 8 Şubat'ta ise hava bulutlu olacak ve kar yağışı duracak. Kayak yerine Kartepe’nin doğal güzelliklerini gözlemlemek için uygun bir gün olarak öne çıkıyor.

KARTEPE KAYAK MERKEZİNE GİTMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Katmanlı ve su geçirmez kıyafetler giyin, sıcaklık düşük olacak.

Kayak gözlüğü ve eldiven şart, çünkü kar yağışı görüşü azaltabilir.

Araçla gidecekler için kar lastiği ve zincir zorunlu olabilir, yola çıkmadan hava ve yol durumunu kontrol edin.

Oteller ve kayak kiralama noktaları yoğun olabilir, önceden rezervasyon yapın.

Bol su tüketin, yüksek rakımda su kaybı artabilir.

KARTEPE’DE KAR KALINLIĞI NE KADAR OLACAK?

Kartepe'de 4 Şubat 2024 Salı itibariyle kar yağışı sürüyor ve kar kalınlığı 5 santimi geçti. Kar kalınlığının ilerleyen saatlerde ve günlerde daha da artması bekleniyor.