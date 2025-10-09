Kartepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu hava nasıl olacak? (11–12 Ekim 2025 Kartepe Hava Durumu)

Kış sezonuna hazırlanan Kartepe’de hafta sonu planı yapanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verileri açıklandı. 11–12 Ekim 2025 tarihleri arasında Kartepe’de yağışsız, açık ve serin bir hava bekleniyor. İşte hafta sonu Kartepe hava durumu detayları…

KARTEPE KAYAK MERKEZİ CUMARTESİ HAVA DURUMU

11 Ekim Cumartesi günü Kartepe’de hava parçalı bulutlu geçecek. En düşük sıcaklık 10 derece, en yüksek sıcaklık ise 21 derece olarak ölçülecek. Hava açık olmasına rağmen sabah ve akşam saatlerinde dağlık alanlarda soğuk hava etkili olacak. Zirveye çıkacakların kat kat giyinmesi ve akşam saatlerinde sıcak içecek tercih etmesi öneriliyor.

KARTEPE KAYAK MERKEZİ PAZAR HAVA DURUMU

12 Ekim Pazar günü Kartepe’de hava bulutlu fakat yağışsız olacak. En düşük sıcaklık 9 derece, en yüksek sıcaklık ise yine 21 derece civarında seyredecek. Hafif rüzgâr ve yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık biraz daha düşük olacak. Gün genelinde doğa yürüyüşü, bisiklet turu ve manzara izlemek için elverişli bir atmosfer bekleniyor.

HAFTA SONU KARTEPE KAYAK MERKEZİ HAVA DURUMU

11 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu – 10/21°C

Parçalı bulutlu – 10/21°C 12 Ekim Pazar: Bulutlu – 9/21°C

Bulutlu – 9/21°C Genel değerlendirme: Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normallerinde. Kartepe’de hafta sonu serin, temiz ve bol oksijenli bir hava hâkim olacak.

KARTEPE'YE NE ZAMAN KAR YAĞAR?

Kartepe’de kar yağışı genellikle Kasım ayının son haftası ile Aralık ayının ilk haftası arasında başlar. Rakımı yüksek bölgelerde sıcaklıklar kasım ortasından itibaren hızla düşmeye başlarken, ilk kar taneleri çoğunlukla Aralık başında zirveye düşer.

Kartepe’de bu hafta sonu yağışsız, bulutlu ve serin bir hava bekleniyor. Henüz kar yağışı başlamasa da doğa yürüyüşü, ATV turu, bisiklet veya zipline aktiviteleri için oldukça uygun bir dönem. Zirve manzarasını izlemek isteyenler için görüş mesafesi yüksek, hava temiz ve açık olacak.