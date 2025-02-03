Kartepe'ye beklenen kar yağışı geliyor! Kartepe 5 günlük hava durumu (4-8 Şubat)

Kış turizminin gözde merkezlerinden Kartepe Kayak Merkezi, önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışı alacak. Kartepe'de kar yağışının 4 Şubat 2025 Salı günü başlaması bekleniyor. Kayak severler için güncel 5 günlük hava tahmini açıklandı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Kartepe’de 5 günlük hava durumu tahmini ve beklenen sıcaklık değerleri:

KARTEPE KAYAK MERKEZİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (4-8 ŞUBAT 2024)

4 ŞUBAT SALI KARTEPE HAVA DURUMU

Hava Durumu: Karla karışık yağmur

Sıcaklık: -1°C / 0°C

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA KARTEPE HAVA DURUMU

Hava Durumu: Kar yağışı

Kar yağışı Sıcaklık: -4°C / -3°C

6 ŞUBAT PERŞEMBE KARTEPE HAVA DURUMU

Hava Durumu: Kar yağışı

Kar yağışı Sıcaklık: -5°C / -3°C

7 ŞUBAT CUMA KARTEPE HAVA DURUMU

Hava Durumu: Kar yağışı

Kar yağışı Sıcaklık: -8°C / -3°C

8 ŞUBAT CUMARTESİ KARTEPE HAVA DURUMU

Hava Durumu: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu Sıcaklık: -7°C / -3°C

KARTEPE’DE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR! KAYAK İÇİN EN UYGUN GÜNLER HANGİLERİ?

5 günlük hava tahminine göre Kartepe’de kar yağışı 7 Şubat Cuma gününe kadar etkili olacak. 8 Şubat Cumartesi günü ise hava parçalı bulutlu olacak. Bu da kayak ve snowboard yapmak isteyenler için ideal bir gün olabilir.

Sıcaklıklar -8°C’ye kadar düşerken, hava oldukça soğuk seyredecek. Kayak yapmayı planlayanlar sıkı giyinmeli ve ekipmanlarını eksiksiz hazırlamalı.

KARTEPE YOL DURUMU VE ULAŞIM UYARILARI

Kar yağışının etkili olduğu günlerde yola çıkmadan önce güncel trafik durumunu kontrol etmekte fayda var.Zincir, kar lastiği ve kış ekipmanları olmadan Kartepe yollarına çıkmayın.Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yolların kapanma ihtimali bulunuyor. Alternatif güzergahlar takip edilmeli.

Kartepe’de kayak yapmak isteyenler hava durumu tahminlerini takip ederek en uygun günü seçebilir. Kar yağışının 7 Şubat’a kadar devam edeceği ve ardından havanın parçalı bulutlu olacağı göz önüne alınarak, kayak severler hafta sonunu değerlendirebilir.