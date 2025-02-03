Kartepe'ye beklenen kar yağışı geliyor! Kartepe 5 günlük hava durumu (4-8 Şubat)
Marmara Bölgesi'nin İstanbul'a yakın kayak merkezlerinden Kartepe'ye beklenen kar yağışı geliyor. Peki Kartepe'de bugün hava nasıl? Kartepe'de kar yağışı kaç gün sürecek? Kartepe'de güncel kar kalınlığı nedir? Kartepe günlük ve 5 günlük hava durumu haberimizde.
Kış turizminin gözde merkezlerinden Kartepe Kayak Merkezi, önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışı alacak. Kartepe'de kar yağışının 4 Şubat 2025 Salı günü başlaması bekleniyor. Kayak severler için güncel 5 günlük hava tahmini açıklandı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Kartepe’de 5 günlük hava durumu tahmini ve beklenen sıcaklık değerleri:
KARTEPE KAYAK MERKEZİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (4-8 ŞUBAT 2024)
4 ŞUBAT SALI KARTEPE HAVA DURUMU
Hava Durumu: Karla karışık yağmur
Sıcaklık: -1°C / 0°C
5 ŞUBAT ÇARŞAMBA KARTEPE HAVA DURUMU
- Hava Durumu: Kar yağışı
- Sıcaklık: -4°C / -3°C
6 ŞUBAT PERŞEMBE KARTEPE HAVA DURUMU
- Hava Durumu: Kar yağışı
- Sıcaklık: -5°C / -3°C
7 ŞUBAT CUMA KARTEPE HAVA DURUMU
- Hava Durumu: Kar yağışı
- Sıcaklık: -8°C / -3°C
8 ŞUBAT CUMARTESİ KARTEPE HAVA DURUMU
- Hava Durumu: Parçalı bulutlu
- Sıcaklık: -7°C / -3°C
KARTEPE’DE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR! KAYAK İÇİN EN UYGUN GÜNLER HANGİLERİ?
5 günlük hava tahminine göre Kartepe’de kar yağışı 7 Şubat Cuma gününe kadar etkili olacak. 8 Şubat Cumartesi günü ise hava parçalı bulutlu olacak. Bu da kayak ve snowboard yapmak isteyenler için ideal bir gün olabilir.
Sıcaklıklar -8°C’ye kadar düşerken, hava oldukça soğuk seyredecek. Kayak yapmayı planlayanlar sıkı giyinmeli ve ekipmanlarını eksiksiz hazırlamalı.
KARTEPE YOL DURUMU VE ULAŞIM UYARILARI
Kar yağışının etkili olduğu günlerde yola çıkmadan önce güncel trafik durumunu kontrol etmekte fayda var.Zincir, kar lastiği ve kış ekipmanları olmadan Kartepe yollarına çıkmayın.Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yolların kapanma ihtimali bulunuyor. Alternatif güzergahlar takip edilmeli.
Kartepe’de kayak yapmak isteyenler hava durumu tahminlerini takip ederek en uygun günü seçebilir. Kar yağışının 7 Şubat’a kadar devam edeceği ve ardından havanın parçalı bulutlu olacağı göz önüne alınarak, kayak severler hafta sonunu değerlendirebilir.