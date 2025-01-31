Kartepe'ye hafta sonu kar yağacak mı? Kartepe'de kar var mı? Kartepe hava tahmini (31 Ocak - 4 Şubat)

Marmara'nın en çok ziyaret edilen kış turizm bölgelerinden Kartepe'de kar yağışları sınırlı kaldı. Buna rağmen MGM'den Kartepe için yeni bir kar yağışı uyarısı geldi. Peki Kartepe'de hava durumu nasıl? Hafta sonu Kartepe'ye kar yağacak mı? Kar ne zaman kartepe'ye yağacak? Kartepe'de güncel kar kalınlığı nedir? Tüm detaylara bakalım:

KARTEPE'DE BUGÜN HAVA NASIL?

MGM verilerine göre Kartepe Kayak Merkezi'nde bugün (31 Ocak 2025) hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 6, en yüksek ise 10 derece.

KARTEPE'DE KAR VAR MI?

Güncel gözlemlere göre, Kartepe'de 31 Ocak 2025 itibariyle kar kalınlığı bulunmuyor. Özellikle 4 Şubat günü Kartepe kar alacak.

KARTEPE'DE HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK? KARTEPE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kartepe'de cumartesi ve pazar günü hava çok bulutlu olacak. Cumartesi günü sıcaklık 5-9, pazar günü ise 5-8 derece aralığında seyredecek.

KARTEPE'YE NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

3 Şubat Pazartesi günü yağışlar Kartepe'yi teslim alıyor. 3 Şubat günü Kartepe Kayak Merkezi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı başlayacak. Sıcaklık en düşük 4, en yüksek 7 derece olacak. 4 Şubat Salı günü ise Kartepe'de kar yağışı etkili olacak. Sıcaklık en düşük -2, en yüksek 1- olacak. Kartepe'de 4 Şubat Salı günü kar kalınlığının ciddi oranda yükselmesi bekleniyor.