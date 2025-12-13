Kartepe’de Hava Nasıl? Kartepe’de Kar Var mı? | Kartepe 5 Günlük Hava Durumu

Kış turizminin gözde noktalarından biri olan Kartepe’de hava durumu, özellikle “Kartepe’de kar var mı?” sorusuyla birlikte yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Kartepe’de şu an için ölçülmüş bir kar kalınlığı bulunmuyor. Peki Kartepe’de önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne yönde değişecek?

KARTEPE’DE KAR VAR MI?

MGM tarafından paylaşılan güncel verilere göre Kartepe’de kar kalınlığına dair herhangi bir ölçüm bulunmamaktadır. Bu da bölgede şu an için kar olmadığı anlamına geliyor. Özellikle kayak planı yapan ziyaretçiler için bu bilgi büyük önem taşıyor.

KARTEPE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteorolojik tahminlere göre Kartepe’de önümüzdeki beş gün boyunca sıcaklık değerleri sıfırın altına inse de, hava koşulları kar oluşumu için yeterli görünmüyor. Tahminlerde yağışlı günler yer alsa da bu yağışların kar şeklinde olması beklenmiyor.

Tarih Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 14 Aralık Pazar Yağmurlu 0 4 15 Aralık Pazartesi Yağmurlu 1 2 16 Aralık Salı Çok Bulutlu -3 3 17 Aralık Çarşamba Parçalı Bulutlu -2 5 18 Aralık Perşembe Parçalı Bulutlu -2 5

KARTEPE’DE KAYAK YAPILABİLİR Mİ?

Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesine rağmen, mevcut tahminler ve MGM verileri doğrultusunda Kartepe’de doğal kar oluşumu için uygun şartlar henüz oluşmuş değil. Bu nedenle kayak ve kış sporları planı yapanların hava durumunu yakından takip etmeleri öneriliyor.

Kartepe’de bugün kar var mı?

Hayır. MGM verilerine göre Kartepe’de güncel kar kalınlığı ölçümü bulunmamaktadır ve bölgede kar yoktur.

Kartepe’ye ne zaman kar yağar?

Mevcut 5 günlük hava durumu tahminlerinde Kartepe için kar yağışı öngörülmemektedir.

Kartepe hava durumu kayak için uygun mu?

Şu anki sıcaklık ve yağış tahminleri kayak için yeterli kar koşullarını sağlamamaktadır.

Kartepe’de hava sıcaklıkları kış mevsimine yaklaşsa da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgede şu an için kar bulunmuyor. Önümüzdeki beş günlük süreçte de kar yağışına dair güçlü bir sinyal yok. Kartepe’ye gitmeyi planlayanların güncel hava durumu tahminlerini düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşıyor.