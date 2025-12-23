Giriş / Abone Ol
Kartepe’de kar manzarası

Ajans Haberleri
Kaynak: DHA
Ardacan UZUN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’de Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesinde bulunan Kartepe, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kartepe Kayak Merkezi’ne giden yollarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme araçlarıyla çalışma gerçekleştirdi. (DHA)

