Kartepe’de kar yağışı

Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’de Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesinde bulunan Kartepe’de kar yağışı etkili oldu. Zirveye giden yollarda belediye ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı.

Hava sıcaklığının eksi 4 derece ölçüldüğü Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe’de sabah saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Kartepe Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri zirveye giden yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme araçlarıyla çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul’a kara yoluyla 120 kilometre uzaklıktaki Kartepe Kayak Merkezi’nde kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaşmaması nedeniyle kayak pistinin hizmete açılmadığı belirtildi. (DHA)

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