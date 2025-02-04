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Kartepe’de kar yağışı başladı

Ajans Haberleri
  • 04.02.2025 11:17
  • Giriş: 04.02.2025 11:17
  • Güncelleme: 04.02.2025 11:17
Kaynak: İHA
Kartepe’de kar yağışı başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Ekipler yolları açık tutmak için çalışırken, yarın yoğun yağış bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta itibariyle yapılan kar yağışı uyarısının ardından Kocaeli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü. Özellikle Kartepe ve Başiskele’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı gece itibariyle etkili oldu. Sabaha karşı şiddetini arttıran yağış ekipleri de harekete geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolları açık tutmak için yoğun çaba harcadı.
Kar yağışının yarın şiddetini arttırması bekleniyor.

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