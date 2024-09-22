Kartla taksitsiz harcama katlandı

Uygulanan kemer sıkma politikaları ve aşırı yükselen faizler ekonomide tıkanıklığa neden oldu.

Hem üretim kesimi hem de tüketim baskılandı. Bu süreçte pahalılaşan bireysel kredilerde yavaşlama meydana gelirken kredi kartıyla peşin alışverişte hızlı bir yükseliş yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 13 Eylül haftası itibarıyla bireysel kredi kartı borçları 1 trilyon 623 milyar TL’ye ulaştı. Bireysel kredi kartlarındaki toplam borç bakiyesi son bir yılda yüzde 74,9’luk bir büyüme kaydetti. Bu büyüme daha çok taksitsiz kart borçlarından kaynaklandı.

Bireysel kart borçlarının 554 milyar 760 milyon liralık bölümünü taksitli, 1 trilyon 69 milyarlık bölümünü ise tek çekim borç oluşturdu. Taksitli kredi kartı borçları bir yılda yüzde 30,8 artarken taksitsiz kart borçları yüzde 112,1 büyüdü. 100 liralık kredi kartı borcunun 65,8 lirası taksitsiz harcamalardan kaynaklandı. Bu durumda, kredi kartlarına getirilen taksit kısıtlamaları da etkili oldu. Ancak Bankalararası Kart Merkezi’nin Ağustos ayına ilişkin raporu kredi kartı harcamalarının temel ihtiyaçlarda yoğunlaştığını bir kez daha ortaya koydu. Ağustos ayındaki kredi kartı işlem adedinin yaklaşık üçte biri market alışverişlerinde gerçekleştirildi. 910 milyonu bulanan işlem adedinin 318 milyonunu marketler oluşturdu. BKM’ye göre Ağustos'ta 1 trilyon 208 bin TL’lik kredi kartı harcamasının 205 milyar 570 milyon TL'lik en büyük dilimi market alışverişlerinden kaynaklandı.

OVP’DE LİMİT DETAYI

2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program (OVP) ile kredi kartlarına ilişkin düzenlemeler tekrar gündeme geldi. Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı ifade edildi. Bu kapsamda SGK ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonunun sağlanacağı aktarıldı.