Kartlar derbinin kaderini belirliyor

Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi, iki takım arasında son yıllarda oynanan karşılaşmalardaki kart istatistikleri öne çıkıyor.

Son 65 resmi maçta, 52 Süper Lig, 8 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa ve 1 Dostluk Kupası hakemler toplam 50 kırmızı ve 395 sarı kart gösterdi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçeli futbolcular 27, Galatasaraylı oyuncular ise 23 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

GALATASARAY’IN KIRMIZI KART GEÇMİŞİ

Bu süreçte Galatasaray’da en fazla kırmızı kart gören isim Emre Aşık oldu. Deneyimli savunmacı 3 kez oyun dışında kaldı. Hasan Şaş ve Younes Belhanda ikişer kırmızı kart görürken, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista, Bülent Korkmaz, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

FENERBAHÇE’NİN KIRMIZI KART LİSTESİ

Fenerbahçe’de ise Diego Lugano 3 kırmızı kartla takımının bu alandaki lideri konumunda. Volkan Demirel ve Bruno Alves ikişer kırmızı kart gördü. Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Fred ise birer kez kırmızı kartla oyundan atıldı.

İki ekip arasında geçen sezon Türkiye Kupası’nda oynanan karşılaşmada 4 kırmızı kart çıkmıştı. Ülker Stadı’ndaki maçta Fenerbahçe’den Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray’dan Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz oyun dışında kalmıştı. Aynı maçta Fenerbahçe 5, Galatasaray ise 4 sarı kart gördü.

Ligde oynanan son 10 derbinin kart karnesinde Fenerbahçe’nin daha fazla ceza aldığı görülüyor. 2020-2021 sezonundan bu yana oynanan bu maçlarda Fenerbahçe 4 kırmızı ve 32 sarı kartla cezalandırılırken, Galatasaray’a bu dönemde kırmızı kart çıkmadı. Sarı-kırmızılı takım 10 maçta toplam 45 sarı kart gördü.