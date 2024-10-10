Kartlar en çok markette kullanıldı

Ekonomi Servisi

Yurttaşın kredi ve kredi kartı borçları günden güne artarken kart kullanımı da yükselmeye devam ediyor. Yılın ilk 9 ayında banka ve kredi kartı kullanımlarının sektörel dağılımları belli oldu. Bu dönemde de kartlar en çok markette kullanıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kartlı ödeme verilerine göre 2024’ün Ocak-Eylül döneminde banka ve kredi kartlarıyla yapılan işlem tutarı toplam 10 trilyon 627,3 milyar liraya ulaştı. Yurttaş yılın ilk dokuz ayında kartla en çok market alışverişi yaptı. En fazla harcama, 1 trilyon 863,2 milyar lira ile market ve alışveriş merkezleri kategorisinde gerçekleşti. İkinci sırada ise 742,4 milyar lira ile gıda yer aldı. Giyim ve aksesuar için kartla yapılan harcamalar da 739,9 milyar lira oldu.

Ocak-Eylül döneminde banka ve kredi kartlarıyla elektrik ve elektronik eşya sektöründe 710,5 milyar liralık işlem gerçekleşirken, hizmet sektörlerindeki kartlı ödeme tutarı ise 695,4 milyar lirayı buldu. Bu dönemde kartla yakıt harcamaları da yüksek seyretti. Benzin ve yakıt istasyonlarında yapılan kartlı ödemeler 663,9 milyar lira olurken, yemek harcamaları 629,7 milyar lira olarak kaydedildi. Ayrıca, diğer harcama kategorilerinde 555,2 milyar liralık işlem gerçekleştirildi.

Üst üste zam şampiyonluğuna koşan eğitim ve buna ilişkin harcama kalemlerinde de kartla ödemeler arttı. Eğitim, kırtasiye ve ofis malzemelerinde yapılan kartlı harcamalar 307,1 milyar lira oldu. Yapı malzemeleri, hırdavat ve nalbur harcamaları ise 409,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde sağlık, sağlık ürünleri ve kozmetik harcamaları 375,3 milyar lira, mobilya ve dekorasyon harcamaları ise 297,3 milyar lira olarak kaydedildi.

ALIŞVERİŞİN 3'TE 1'İ İNTERNETTEN

Yılın ilk 9 ayında banka ve kredi kartıyla yapılan alışverişlerin 3 trilyon 91 milyar liralık kısmı internet üzerinden gerçekleştirildi. İnternetten yapılan harcamaların, toplam kartlı ödemeler içerisindeki payı yüzde 29’a ulaştı. Bu dönemde mektup ve telefonla yapılan alışverişler 504,5 milyar lira olurken, gümrük vergisi ödemeleri ise 13,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, doğrudan pazarlama ödemeleri 15,8 milyar lira, kulüp, dernek ve sosyal hizmetler ödemeleri ise 34,6 milyar lira olarak kaydedildi.