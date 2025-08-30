Kartlı ödemeler bir yılda yüzde 52 arttı

Ekonomi Servisi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temmuz ayına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, temmuz ayı itibarıyla ülkede kredi kartı sayısı 136,7 milyon, banka kartı sayısı 215,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 104,5 milyon oldu. Bu veriler, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 9, banka kartı sayısı yüzde 13, ön ödemeli kart sayısı da yüzde 8 arttı. Temmuzda toplam kart sayısı ise 456,7 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla temmuzda yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 2 trilyon 163,6 milyar lira oldu.

Ekonomik kriz ile ezilen yurttaş, ödemelerini de bankalara borçlanarak yapıyor. Geçtiğimiz ay kartlı ödemelerin 1 trilyon 844,8 milyar lirası kredi kartlarıyla yapıldı. Banka kartlı ödemeler 306 milyar lira, ön ödemeli kartlarla ödemeler 12,8 milyar lira oldu. Kredi kartıyla ödemeler bir yılda yüzde 54 artarken ön ödemeli kartlarla ödemelerde ise bu oran yüzde 53 azaldı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla temmuzda yapılan toplam ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,8 milyara yükseldi.

Ödemelerin 1 milyar 54,6 milyon adedi kredi kartları, 697,6 milyon adedi banka kartları, 51 milyon adedi ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Kredi kartlarıyla ödeme adetlerinde büyüme oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13, banka kartlarıyla ödeme adetlerinde yüzde 25 oldu.