Kartlı sisteme geçilen hayır çeşmesine zarar verdiler

Ünsal YÜCEL/KEŞAN, (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan belediyesi tarafından bir süre önce kartlı sisteme geçirilen hayır çeşmesine, kimliği belirsiz kişi veya kişiler zarar verdi. Keşan Belediyesi, sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verilen çeşmenin tahrip edildiği belirtildi.

Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV) öncülüğünde Keşan Belediyesi tarafından geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlamak amacıyla kartlı sisteme geçirilen hayır çeşmesi tahrip edildi. Keşan Belediyesi’nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaklaşık iki hafta önce, vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı suya sürdürülebilir erişimini sağlamak ve aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz kartlı sistem hayır çeşmesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilmiştir. Toplumsal dayanışma, paylaşma ve hayır anlayışını yaşatmayı hedefleyen bu uygulamaya yönelik gerçekleştirilen bu üzücü olay, bizleri derinden üzmüştür. Kamu yararı gözetilerek yapılan hizmetlerin zarar görmesi, tüm hemşehrilerimizin ortak değerlerine zarar vermektedir. Belediyemizce gerekli inceleme ve onarım çalışmaları başlatılmış olup, benzer olayların bir daha yaşanmaması adına ilgili birimlerimizce gerekli tedbirler alınacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan, ortak kullanım alanlarına ve toplumsal fayda amacıyla hayata geçirilen hizmetlere sahip çıkmalarını önemle rica ediyor; bu tür olumsuzlukların tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

