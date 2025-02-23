Kartopu atanlara kızıp araçtan indi: El freni çekilmeyen araç kaza yaptı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde aracına kar topu atanlara kızarak aracından inen sürücünün el frenini çekmemesi sebebiyle kayan araç kaza yaptı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir'de yaşandı.

Kar yağışının etkili olduğu yol üzerinde kartopu oynayan 2 kişi o sırada yoldan geçen hafif ticari araca doğru kartopu attı.

Aracına kartopu atılmasına sinirlenen öfkeli sürücü, hızla araçtan inerek kartopunu atan 2 kişiye tepki gösterdi.

KAMERAYA YANSIDI

O esnada kartopu atan 2 kişiden birisi hızla oradan uzaklaşırken, diğer kişinin ise sürücüyü aracının kaydığı konusunda uyarması üzerine sürücü bu kez kayan aracının peşinden koşmaya başladı.

Kartopu atanlara kızıp araçtan indi: El freni çekilmeyen araç kaza yaptıhttps://t.co/0aqx5TByHk pic.twitter.com/FqI8NnpZ3z — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 23, 2025

Karlı yolda hızla kayan araç, park halindeki başka araçlara çarptıktan sonra yolun karşısına geçerek durabildi.

Yaşanan anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.