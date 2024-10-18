Karttaki ‘savaş vergisi’nde geri adım

Ekonomi Servisi

Halkın artan tepkisi sonrası AKP geri adım atmak zorunda kaldı, Savunma Sanayi Fonu için kredi kartlarından 750 lira kesinti planı iptal edildi. Savunma Sanayi Fonu için limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından alınması planlanan kesinti yasa teklifinden çıkarıldı. Kart vergisinin Meclis’e getirilecek yeni teklifte de yer almayacağı ileri sürüldü. Tartışmalı yasa teklifi Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanmıştı.

BÜTÇE SONRASINA BIRAKILDI

Savunma Sanayi Fonu teklifi için erteleme kararı alınmıştı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler konu hakkında, “Teklife yönelik vatandaşın eleştirileri oldu teklifimizi bütçe sonrası tekrar değerlendireceğiz” dedi. Güler Savunma Sanayii Destekleme Fonu görüşmelerinin 2025 yılına bırakıldığını belirterek “Yasa teklifimizi daha detaylı şekilde inceleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

AKP’nin geçen hafta Meclis Başkanlığı’na sunduğu yasa teklifine yurttaşlar büyük tepki göstermişti. Kredi kartı limitini 100 TL’nin altına düşürmek için yurttaşlar bankaların çağrı merkezlerini kilitlemişti.

KOL SAATİNE DE VERGİ

Savunma Sanayi Destekleme Fonu (SSDF) için getirilmesi planlanan vergilerden 69.3 milyar liralık gelir bekleniyordu. Yasa teklifinin etki analizine göre:

Limiti 100 bin TL ve üzerindeki kredi kartlarından alınacak 750 liralık pay düzenlemesinden 13.1 milyar TL bekleniyordu.

Yasa teklifi ile drone ve 5 bin liranın üzerindeki kol saatlerine yüzde 20 ÖTV getiriliyordu. 5 bin lira ve üzerindeki tutarlardaki saatlerden yüzde 20 oranında ÖTV alınması durumunda oluşacak yıllık ÖTV gelir etkisinin 1.7 milyar lira olacağı tahmin ediliyordu.