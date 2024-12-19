"Karyatidler ve Işık İşçileri" sergisi Çankaya’da

68 gençlik hareketi liderlerinden ressam-yazar Muzaffer Oruçoğlu’nun "Karyatidler ve Işık İşçileri" sergisi 25 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında Ankara Çankaya’da sergilenecek.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Abidin Dino Sergi Salonu’ndaki sergide yer alan tablolar, ressamın tuval veya karton üzerinde kullandığı farklı tekniklerin, yarı-soyut bir stilde biçimlenişi olarak beliriyor.

Resim sergisi, emekçi kadınlar ile dünya ve Türkiye yazarlarından bazılarının portrelerini kapsıyor.

Oruçoğlu’na göre bu sergi, insanlığın savaşla tehdit edildiği bir dönemde, hem kafa hem de kol emeğinin tüm içtenliği ve iyimserliği ile yaşama gülümseyişini yansıtıyor. Sergide yer alan tablolar, ressamın tuval veya karton üzerinde kullandığı farklı tekniklerin, yarı-soyut bir stilde biçimlenişi olarak beliriyor.