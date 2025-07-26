Kaş Caz Festivali 2025 programını tamamladı

HABER MERKEZİ

Antalya'nın Kaş ilçesi bu yıl da cazın büyüsüne ev sahipliği yapıyor.

Kaş Setur Marina’da 29, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan Kaş Caz Festivali, 7. kez sanatseverlel buluşacak.

Festivalin açılışı 28 Ağustos Perşembe akşamı başlıyor. OXYGEN PUB’da gerçekleşecek açılış buluşmasının ardından festival 29 Ağustos Cuma sabahı Setur Marina’da düzenlenecek Nefes Terapisi ile devam edecek.

ORTAÇGİL VE TEZER SAHNE ALACAK

Cuma günü akşam üzeri, JOY FM DJ seti etkinliğinin ardından canlı müzik sahnesi, Mert Pekduraner Group ile açılıyor.

Gecenin ikinci yarısında ise usta müzisyen Bülent Ortaçgil sahnede olacak. Sahnede konuk sanatçı olarak Birsen Tezer de Ortaçgil'e eşlik edecek.

Festivalin ikinci günü olan Cumartesi sabahı Amfi Tiyatro’da, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek “Günü Uyandırma” etkinliğinde Salih Korkut Peker ve Mert Pekduraner sahne alıyor.

Aynı gün saat 11.00’de, Kaş’ın en sevilen mekânlarından L’apera, cazın samimi enerjisini “Kendine Has Deneyimler” etkinliğiyle harmanlayarak festivale renk katıyor.

Cumartesi akşamına yine JOY FM’in seçkileriyle giriliyor. Gece, modern Anadolu ezgilerini cazla buluşturan, sahnedeki enerjisiyle büyüleyen Gevende ile devam ediyor.

Festivalin son günü olan Pazar sabahı, Öyküm Elif Erdoğan eşliğinde “Ses Terapisi ve Etkileri” çalışması gerçekleşecek.

Akşam saatlerinde JOY FM DJ SET İLE Jam Session ile gerçekleşiyor. Ardından Oxygen Sahnede Serkan Polat Cura Caz Project sahne alıyor.