Kaş Caz Festivali elitist değil samimi

Deniz Burak BAYRAK

Türkiye’nin güney ucunda, Akdeniz’in kıyısında yer alan Kaş, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sanata ve özellikle caza sunduğu ev sahipliğiyle de dikkat çekiyor. Yedi yıl önce mütevazı bir hayalle yola çıkan Kaş Caz Festivali, bugün yalnızca bir müzik etkinliği değil; doğayla ve kültürel hafızayla örülmüş çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

28, 29 ve 30 Ağustos’ta cazın doğaçlamacı ve özgür ruhunu, çeşitliliğin zenginliğiyle birleştirecek olan festival, her notasında emek, her performansında bir içtenlik taşıyor. Festivalin direktörü Serdar Karatepe ile yaptığımız söyleşi de sadece müziğin değil, mekânın, kolektif üretimin ve sürdürülebilir bir vizyonun izlerini sürüyor.

Kaş Caz Festivali 7’nci yılına girerken, geriye dönüp baktığınızda nasıl bir dönüşüm yaşadınız? Festivalin başındaki temel motivasyon bugün nasıl evrildi?

Yola çıktığımızda aslında çok sade bir motivasyonumuz vardı: Kaş’ın eşsiz doğasında caz müziğini yaşatmak, bu coğrafyada kaliteli bir sanatsal deneyim sunabilmek. O dönemde küçük ama tutkuyla bağlı bir ekiple ve sınırlı olanaklarla başlamıştık. Bugün 7’nci yılımıza girerken geriye dönüp baktığımda, festivalin sadece müzikal bir etkinlik değil; aynı zamanda bir buluşma, bir nefes alma, bir paylaşım alanı hâline geldiğini görüyorum. Başlangıçta müzik merkezli bir organizasyondu; şimdi ise doğa, topluluk, sürdürülebilirlik ve kültürel mirasla örülü çok katmanlı bir yapıya dönüştü.

Kaş gibi doğal dokusu güçlü bir mekânda festival düzenlemek, mekânla müziğin ilişkisini nasıl şekillendiriyor? Coğrafya festivale nasıl bir estetik katıyor?

Doğa burada yalnızca bir fon değil, aktif bir bileşen. Müziği doğanın ritmiyle, denizin dalgasıyla, kayaların sessizliğiyle birlikte kuruyoruz. Performanslar gün batımında, denize karşı, yıldızların altında gerçekleştiğinde müzikle çevre arasında çok güçlü bir rezonans oluşuyor. Kaş’ın coğrafyası, festivale yalnızca estetik değil, aynı zamanda felsefi bir derinlik de katıyor. Sanatçıların da bu bağlamda verdikleri performanslar çok daha içten ve özgün oluyor.

CAZ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SEMBOLÜ

Türkiye’de caz müziği sınırlı bir kitleye hitap ediyor gibi algılansa da cazı kamusal alana taşıyorsunuz. Bu bağlamda festivalin kültürel misyonunu nasıl tanımlarsınız?

Caz bizim için sadece bir müzik türü değil; ifade özgürlüğünün, doğaçlamanın ve çeşitliliğin bir sembolü. Kaş Caz Festivali bu anlamda cazı kamusal alana taşıyarak onu elitist bir çerçevenin dışına çıkarmayı hedefliyor. Müziği sokakta duyan bir çocuk, sahilde cazla tanışan bir turist ya da bir yerli için bu festival bir karşılaşma alanı. Kültürel misyonumuz, cazı bir diyalog zemini olarak sunmak ve herkese ait kılmak.

Bugün Kaş Caz Festivali’ni Türkiye caz sahnesi içinde nereye konumlandırıyorsunuz; festivalin sahne üzerindeki rolü nedir?

Kaş Caz Festivali, Türkiye caz sahnesinde daha çok bağımsız ruhuyla ve sahici atmosferiyle öne çıkan bir yapı. Büyük şehirlerdeki köklü festivallere kıyasla daha küçük ölçekliyiz belki ama sunduğumuz deneyim çok derin. Özellikle genç caz müzisyenlerine, yeni projelere alan açmak konusunda öncü olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda uluslararası isimlerle yerli müzisyenleri buluşturarak, sahneyi bir etkileşim mekânına dönüştürüyoruz. Festivalin Türkiye’deki caz hareketi içinde alternatif bir damar olduğunu söyleyebilirim.

Festivalin sürdürülebilirliğini sağlamak adına hangi zorluklarla karşı karşıyasınız? Özellikle finansal, lojistik ya da kurumsal bağlamda yaşadığınız temel sorunlar neler?

Festival çalışmalarımızda sürdürülebilirlik en büyük mücadelemiz. Ancak finansal anlamda ne yazık ki çok büyük sponsor desteklerine sahip değiliz. Bu yüzden her yıl bütçeyi denkleştirmek bir yaratıcı problem çözme sürecine dönüşüyor. Lojistik açıdan da Kaş gibi ulaşımı görece zor bir lokasyonda ekipman taşımak, sanatçıları ağırlamak, teknik altyapıyı kurmak başlı başına bir emek. Kurumsal düzeyde ise uzun vadeli stratejiler üretmekte zorlanabiliyoruz çünkü her yılın koşulları çok değişken. Ancak tüm bu zorluklara rağmen bağımsız kalmak ve kültürel niteliğimizden ödün vermemek bizim için çok değerli.

Biletler Biletix’te. Festival programı için: kascazfestivali.com