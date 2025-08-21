Kaş, Gerenlik Koyu’ndan vazgeçmeyecek

Ebru ÇELİK

Antalya’nın Kaş ilçesi Patara Antik Kenti'nin de bulunduğu bölgedeki Yeşilköy Mahallesi’nde 1'inci derece doğal sit alanı ve özel çevre koruma bölgesi niteliğindeki Gerenlik Koyu, bir kez daha ihaleye açılıyor. 22 Ağustos’ta görülecek ihalenin iptali için halk Bölge Orman Müdürlüğü önünde eylem yapacak.

Daha önce de ihalesi iptal edilen Gerenlik Koyu’nda 77 bin 700 metrekare orman arazisinin, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'nce nisan ayında ikinci defa 'Gelemiş Konaklamasız Orman Parkı' adı altında ihale edileceği duyuruldu.

İhale dosyasına göre; lokanta, büfe, kahvehane, ibadethane, depo, yöresel ürünler satış üniteleri ile tuvalet ve otoparktan oluşan toplam 1190 metrekarelik yapılaşma da ihale dosyasında öngörüldü. Gelemiş Konaklamasız Orman Parkı işletme hakkının 77 bin 700 hektar alanın 20 yıllığına yıllık 2,5 milyon TL tahmini bedelle 22 Ağustos günü Antalya Orman Bölge Müdürlüğü misafirhanesi Fenike salonunda ihale edileceği belirtildi.

YÖNETMELİK GERİ ÇEKİLSİN

Kaş Çevre Koruma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akoy, 22 Ağustos’ta Bölge Orman Müdürlüğü’nde görülecek ihaleyi Müdürlük önünde protesto edeceklerini, bu nedenle bir kez daha halkın birliğine ihtiyaç olduğunun altınız çizdi.

Akoy, “Çivi çakmak bile yasakken, yönetmelikle kanunlar deliniyor. Bu durum hem Kıyı Kanunu’na, hem Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na, hem de Orman Kanunu’na aykırı. Ayrıca Ege ve Akdeniz kıyılarında birçok nadide koy var. Bu uygulama emsal teşkil ederek bu alanların da halktan alınmasına yol açabilir. Aslında yağmayı meşrulaştıran bir yönetmelikten söz ediyoruz” diye konuştu.

2024’te yanan alanlara kıyasla 2025’in sadece ilk 6 ayında 4 kat daha fazla orman kaybedildiğini hatırlatan Akoy, “Küresel ısınma nedeniyle yangınların hem sayısı hem şiddeti artarken, insan faaliyetlerini azaltmamız gerekirken bu yönetmelikle ormanlık alanlarda işletme kurulmasına izin veriliyor. Daha fazla orman ve can kaybı yaşanmadan yönetmeliğin geri çekilmesini istiyoruz" diye konuştu.

∗∗∗

PROJEYE KARŞI ÜÇ AYRI ZAFER

Geçmişte de ihaleler açılmış, yurttaşların tepkisiyle iptal edilmişti. İlk olarak Antalya Bezirgân’da konaklamasız Orman Park ihalesi yapılmak istenmiş, ardından Pınarbaşı’nda çam ormanlarının içine konaklamalı bir Orman Park ihalesi planlanmıştı. Son olarak geçtiğimiz nisan ayında yapılmak istenen ihale halkın tepkisinin ardından 'evrak eksikliği' gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.