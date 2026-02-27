"Kas gevşetici yerine anestezi iğnesi yapıldı" iddiası: Doktor yoğun bakımda

Adana'da bir doktor, uygulanan iğnenin ardından yoğun bakıma kaldırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, önceki gün bir devlet hastanesinde meydana geldi.

Nöbet tuttuğu sırada kas ağrısı yaşayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde görevli Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doktor Ş.G.A, iddiaya göre hastane eczanesinden ilaç talep edip, iğne yaptırdı.

Çok kısa sürede vücudunda yoğun bir uyuşma hisseden doktor Ş.G.A., yoğun bakıma alındı.

Burada tedavisine başlanan Ş.G.A.'ya, istediği kas gevşetici ilaç yerine benzer bir isimde olan ve anestezide kullanılan başka bir ilacın yapıldığı öne sürüldü.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.