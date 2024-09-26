Kaş halkı Bezirgan Seyir Tepesi'ni savunuyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde yurttaşlar son günlerde çevre konusunda eylemler yapıyor. Kaş halkı çarşamba günü de Bezirgan Seyir Tepesi’nde "Bezirgan Seyir Tepesi halkındır, halkın kalacak" diyerek basın açıklaması ve protesto eylemi düzenledi.

Konuya ilişkin BirGün’e açıklama yapan CHP’li Kaş Belediye Meclis Üyesi Uğur Ünal, "Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Bezirgan Konaklamasız Orman İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi gerekçeli bir ihale açtı. Bu 20 dönümlük alan 20 yıllığına kiralanmak isteniyor. İhale gerçekleşirse, bu olağanüstü bir doğal güzellik 20 yıl boyunca halka kapatılmış olacak. Bölge halkı ve ilçemizi ziyarete gelenler doğanın bahşettiği muhteşem tabloyu izlemek için birilerine para ödemek zorunda kalacaklar. Buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İTİRAZLAR YAPILDI

Ünal, Kaş Belediyesi ve Bezirgan Muhtarlığı’nın bölge halkı ile yürütülen mücadelenin içinde olduğunu, gerekli kurumlara itiraz dilekçelerinin verildiğini vurguladı.

Belediye Meclis Üyesi Ünal, Bezirgan Seyir Tepesi etrafındaki bölgenin yaban keçileri, geyikler, çeşitli keklik türleri ve kuş çeşitlerinin de yaşam alanı olduğuna dikkat çekerek, bu alanda iş makinelerinin çalışması ve bölgenin betonlaşmanın, birçok ağaç türü ile birlikte doğal yaşamı da yok edeceğini ifade etti. Ünal, "Bezirgan Seyir Tepesi halkındır, halkın kalacak. Halka ait olanı halkla beraber geri alacağız" dedi.