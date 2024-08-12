Kaş ile caz 6. kez buluşuyor

Kültür Sanat Servisi

Kaş Caz Festivali bu yıl 23-24-25 Ağustos günlerinde Kaş Marina’da, 6. kez müzikseverlerle buluşuyor. Festival boyunca açılışları, gün batımında Joy Fm ve Joy Jazz’den tanıdığımız Dj Barthez yapacak. 70’li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını güncel alt yapı ile tekrar düzenleyen Hey! Douglas bu yıl Kaş Caz Festivali’nin açılış grubu olarak canlı performansla sahne alacak.

Kendine has tarzı, sesi ve şarkılarıyla ülkemizin en önemli kadın yorumcularından biri olan Kalben ise, ilk gecenin kapanışını yapacak. Festivalin kapanışında ise, Türkiye’nin en güçlü seslerinden ve en önemli müzisyenlerinden Fatih Erkoç sahnede olacak. Fatih Erkoç Quartet Jazz Project ile festival tamamlanacak.