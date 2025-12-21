Kaş Limanağzı'nda eski bakanın şirketine yol izni

Antalya’nın Kaş ilçesinde yer alan ve yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilen Limanağzı Koyu, tüm koruma statülerine rağmen kara yolu tehdidiyle karşı karşıya.

Açık Gazete'den Yusuf Yavuz'un haberine göre Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde kalan Limanağzı’na, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından özel bir şirket için yol izni verildi. İş makinelerinin bölgeye girmesiyle birlikte, yapılaşmanın önünün açılacağı endişesi yeniden gündeme geldi. Karara tepki gösteren gönüllüler ve yurttaşlar bölgede eylem yaparak çalışmaların durdurulmasını talep etti.

ŞİRKETİN SAHİBİ ESKİ BAKAN ERKAN MUMCU

Yol izni verilen şirketin, İstanbul merkezli Egem Eko Turizm Yatırımları AŞ olduğu, şirketin de eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’ya ait bulunduğu ortaya çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nün yaklaşık 3 bin 978 metrekarelik orman arazisi üzerinden yol açılmasına izin verdiği belirtildi.

Şirketin, Mayıs 2022’de yine Mumcu’ya ait IMC Ekin Yapım ve Yayıncılık AŞ tarafından kurulduğu, Ağustos 2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla Mumcu’nun Ağustos 2028’e kadar şirket yetkilisi olarak atandığı bilgisi paylaşıldı.

YURTTAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kaş Çevre ve Kültür Derneği’nin çağrısıyla Limanağzı bölgesinde buluşan vatandaşların katıldığı eyleme siyasi partilerin temsilcileri ile sivil toplum örgütleri ve bazı tekne sahipleri destek verdi.

Karara tepki gösteren yurttaşlar Topçu Yolu olarak bilinen kültür rotasının başlangıç noktasında toplandı.

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, Topçu Yolu’ndan itibaren orman arazisinde başlatılan çalışma sırasında zeytin ve pırnal ağaçlarına zarar verildiğini gözlemlediklerini belirterek, “Burası yaklaşık 3,5 km’lik bir yol. Hem Topçu Yoluna hem de Likya Yolu’na zarar verilmiş oluyor. Bölgede lahitler, işlikler ve sarnıçlar yer alıyor. Limanağzı’na ulaşım için açılmak istenen ve 380 metre denilen yolun ilk etabında kırılarak çıkılmış. Sanırım ilk 100 metrelik kısmı açılmış. Orman arazisi temizlenerek kırıcıya yol açılmış” dedi.

‘BİRDEN FAZLA KORUMA STATÜSÜ OLAN ÖZELLİKLİ BİR ALANDAYIZ’

Dernek Başkanı Akoy, alanın Özel Çevre Koruma Bölgesi, 3. derece doğal sit ve zeytinlik vasfında olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Birden fazla koruma statüsü olan, çok özellikli bir alandayız. Aynı zamanda burada imar yok. Geçtiğimiz yer Sebeda antik kenti. Bu alan, 1. Dünya Savaşında Meis açıklarında demirleyen İngiliz uçak gemisini batıran Mustafa Ertuğrul ve arkadaşlarının açtığı yol. Bu yol Likya yolu ile birleşiyor. Bu yol zamanla genişletilmiştir”

"ZEYTİN KANUNU İZİN VERMİYOR"

Burada bir konuşma yapan Kaş Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Cemil Tufan ise şunları söyledi:

“Eko-turizm Kaş köylüsü için, Kaş kırsalında yapılmış bir plan değil. Seçkin, özel insanlar için yapılmış bir planlama. Burada bu izni almış olan vatandaşlara ait olan arazinin vasfı zeytinlik. Yasa gereği zeytinliklerde ‘eko-turizm’ adı altında olmuş olsa bile eko-turizm planı yapmak mümkün değil. Zeytin Kanunu buna izin vermiyor."

Kaş Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Zafer Ünal ise BirGün'e yaptığı açıklamada "Liman ağzı ranta kurban olmayacak... Doğamıza, Kaş'ımıza sahip çıkıyoruz. Duyarlı bütün hemşehrilerimize teşekkür ederiz" dedi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: "İSTEMEYE İSTEMEYE YAPIYORUZ"

Kaş’ta tartışma yaratan yol açma girişimiyle ilgili adı geçen şirket sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Egem Eko Turizm Yatırımları AŞ adıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yol açmıyoruz, sadece 380 metrelik bir mesafe için geçiş hakkı kullanıyoruz. Üstelik bunu kanuni bir zorunluluk dolayısıyla, istemeye istemeye yapıyoruz. İmar planlaması için zemin etüdü yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu sahada zemin etüdü yapılabilmesi için araç geçişini sağlayacak şekilde, en kısa ve en az mahzurlu alan yalnızca tek seferlik geçiş için açılmaktadır. Arazimizde zemin etüdü tamamlandığında, bu geçiş için yapılmış tahsisin iptalini isteyeceğiz. Çünkü hiçbir yere ulaşmayan, 380 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki bu hattın tahsis bedelini yıllar boyunca ödemek istemiyoruz”

LİMANAĞZI NEDEN ÖNEMLİ?

Limanağzı, hem 3. derece doğal sit hem de çevresinde 1. derece arkeolojik sit alanlarını barındırması nedeniyle yıllardır koruma altında bulunuyor.

Aynı zamanda Türkiye’nin ilk kültür rotası olan Likya Yolu da bu bölgeden geçiyor.

Bölge daha önce de yapılaşma girişimleriyle gündeme gelmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019 yılında hazırladığı ve bazı alanları “eko-turizm” adı altında yapılaşmaya açan 1/25 binlik Nazım İmar Planı, yurttaşların açtığı davalar sonucunda mahkeme tarafından iptal edilmişti.

Antalya 2. İdare Mahkemesi kararında, Limanağzı’nın yapılaşmamış, hassas bir alan olduğuna dikkat çekerek, bu tür planların şehircilik ilkeleri ve koruma yaklaşımıyla bağdaşmadığını vurgulamıştı.