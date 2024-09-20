Kaş Marina'ya AVM ve otel yeniden gündemde

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi meclislerinde daha önce 3 kez gündeme gelen ve tepkiler nedeniyle 3 kez iptal edilen AVM ve otel projelerini de içeren Kaş Yat Limanı Revize İmar Planı, bir kez daha gündeme geldi.

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy ve Başkan Yardımcısı Polat Ormancı, daha önce belediye meclisleri tarafından 3 kez iptal edilen Kaş Yat Limanı Revize İmar Planının, firmanın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurusu sonrasında askıya çıkarılması üzerine Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurdu. Dilekçede, projenin denize ciddi zarar vereceğine dikkat çekilerek ‘‘Kamu yararı taşımayan Kaş Marina Revize İmar Planı'nın iptalini talep ediyoruz’’ denildi.