Kaş'ta şiddetli sağanak: Gedife Deresi taştı, yollar kapandı
Kaş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Gedife Deresi taşarken bazı yollar ulaşıma kapandı.
Kaynak: AA
Antalya'nın Kaş ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezi ve mahallelerde kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Olympos mevkisinde ise dağlardan gelen sel suları nedeniyle yol kısmen ulaşıma kapandı.
Bölgede araçlar güçlükle ilerlerken, trafik ve kara yolları ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Yaklaşık 11 yıl aradan sonra Gedife Deresi'nin taştığı belirtildi.
Kaş Belediyesi ekipleri de kapanan yollarda çalışma başlatarak ulaşımı yeniden sağladı.