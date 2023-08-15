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Kaş'ta zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 15.08.2023 14:41
  • Giriş: 15.08.2023 14:41
  • Güncelleme: 15.08.2023 14:41
Kaynak: AA
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Kaş'ta zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çayköy Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın zeytinlik alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kaş Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, evlere ve bitişiğindeki seralara sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede tedbir alan jandarma ekibi, alevlerden kurtardığı kaplumbağayı su dökerek serinletmeye çalıştı.

Yangında, zeytin ağaçları zarar gördü.

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