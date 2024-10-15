Kaş Tiyatro Günleri 3’üncü kez başlıyor

Kaş Çevre ve Kültür Derneği gönüllüleri tarafından ilk olarak 2022 yılında organize edilen Kaş Tiyatro Günleri, bu yıl üçüncü kez 18-19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Oyun gösterimleri, panel ve atölyelerin yer aldığı festivalin bu yılki teması “Birlikte Yaşam” olarak belirlendi.

Kaş Çevre ve Kültür Derneği üyelerinin yanı sıra, gönüllülerin ve Kaş esnafının destekleriyle ücretsiz gerçekleşen Kaş Tiyatro Günleri, üçüncü yılında da bağımsız toplulukların yenilikçi üretimlerini tiyatroseverlerle buluşturacak. 2000 yıllık Antiphelllos Antik Tiyatrosu’nun ana sahne olduğu etkinlikte Çukurbağ Köyü’ndeki eski ilkokul binası, Hideaway Bar, Echo Bar, Emin Erdem Meydanı’ndaki dükkânlar ve Kaş’ın eski şehrinin (Old Town) ara sokakları da performans ve atölye mekanları olarak kullanılacak.

Bu yıl, Antalya İl Kültür Müdürlüğü ve Kaş Kaymakamlığı’nın yanı sıra Kaş Belediyesi ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın da destek verdiği Kaş Tiyatro Günleri’nde iki yeni başlık yer alıyor. Genç Tiyatro başlığı ile KTG içinde genç sanatçılara performanslarını sergileyebilecekleri verimli bir alan açılması hedefleniyor. İkinci başlık ise Çocuk Oyunları, çocukların etkinliklere dahil olmasını ve yerelde çocuk tiyatro topluluğunun oluşmasını teşvik etmek için bu yıl ilk kez festival programına çocuk oyunları da dahil edildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalin oyun seçkisinde İstanbul’un bağımsız tiyatro sahnelerinden bilinen oyunlar yer alacak. İklim krizine karşı çaresizliğimizi ve tepkisizliğimizi İstanbul’un bir kentsel dönüşüm mahallesinden anlatan Tek Kullanımlık Hikâye; Mek’an Sahne’nin sokağa ve alt kültüre özgü seyirlik biçimleri çağdaş hikâye anlatıcılığıyla yorumladığı oyunlarının şimdilik sonuncusu olan Dansöz; Ferdi Çetin’in yas, sanat ve aile temalarıyla yine anlatılamayan duyguların peşinde, farklı yazma biçimlerini iç içe geçirdiği melez oyunu Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı; İstanbul’un yakın tarihine özgü mekânları ve bu mekânlarda yiten hikâyeleri yeniden canlandıran Monologlar Müzesi Yuvakimyon; anlatı tiyatrosunun bu sezon dikkat çeken örneklerinden Mahallemiz Eşrafından ana oyun kategorisinde yer alacak.

“Genç Tiyatro” kategorisinde, yıllar sonra bir babanın kaybı etrafında toplanmış, doğdukları evi özleyen üç kız kardeşi hayal kırıklıkları, özlem ve umutlar etrafında buluşturan İki Kent Arasında Bir Bar Masası’nda sergilenirken; Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu kategorisinde Odtü Oyuncuları kökenli Boş Sahne’nin Çimidi ve AbZU oyunları performe edilecek. Yine Boş Sahne ekibinden Çalgıcı Gül Ali Masalı da bu yıl sahnelenecek oyunlar arasında yer alıyor.

Program kapsamında oyunların yanı sıra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi bölümlerinin kurucusu ve sanat kuramı, kültür politikası ve kültür tarihi alanlarında çalışmakta olan Serhan Ada, Gösteri Sanatlarında Şimdi Neredeyiz? Ya Sonra? başlığıyla, Yeditepe ve Maltepe Üniversiteleri öğretim üyesi Doç. Dr. Zerrin Yanıkkaya, Merkezden Uzak, Seyirci Yakın mı? Tiyatro Festivalleri, Sorular ve Arayışlar başlığıyla yapacakları söyleşiler ile tiyatro severlerle bir araya gelecekler. “Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku” ve “Kıyıdakiler” filmlerinin senaryolarını kaleme alan Ceyda Aşar 3 gün sürecek olan senaryo atölyesinde, senaryonun temelleri, interaktif oyunlarla yazma, öykü yaratma ve karakter yaratımı konularında katılımcılarla atölyeler gerçekleştirecek.

Tüm oyun ve etkinliklerin ücretsiz gerçekleşeceği festival boyunca gösterimlere ek olarak düzenlenecek atölyeler ve söyleşilerde festivalin teması olan “Birlikte Yaşam” üzerine odaklanacak. Kaş Tiyatro Günleri, oyun içerikleri ve afişleriyle farklılıklarımıza değil, benzerliklerimize odaklanarak insanların ve insan olmayan canlıların birlikte var olabilme ihtimalinin güzelliğine dikkat çekiyor.