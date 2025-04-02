Kas yapayım derken sağlığınızdan olmayın

Protein tozları, özellikle sporcular ve vücut geliştirme ile ilgilenen kişiler tarafından kas geliştirmek için yaygın olarak kullanılıyor. Ancak bu tozlar masum değil.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, internetten, sosyal medyadan, marketlerden, spor salonlarından gıda takviyesi adı altında reçetesiz olarak satılan bu ürünlerin böbrek hastalıklarından hormon bozukluklarına kadar pek çok hastalığa neden olduğunu söyledi.

KARACİĞERİ BİTİREBİLİR

Özellikle gençlerin vücut geliştirmek için bu tip ilaçları internet ve sosyal medya gibi ortamlardan rahatlıkla alabildiklerini belirten Saydan, ailelere ve sağlık otoritelerine çok iş düştüğünü kaydetti. Saydan, şöyle devam etti: “Eczacı ya da doktora danışmadan gelişigüzel kullanılan protein tozları böbrek, karaciğer, sindirim ve kemik erimesi gibi birçok sorununa yol açabiliyor. Bunlar lanse edilirken, kas geliştirici, yağ yakıcı veya besleyici olarak isimlendiriliyor. Bu ilaçların çoğunda hormon bulunuyor. Vücut zaten kendiliğinden hormonları ürettiği için tıbbi bir zorunluluk yoksa dışarıdan hormon almak son derece sakıncalı. Vücut geliştirici protein tozları ve amino asit olan kreatin; kasları şişiren görüntü sağlarken, uzun süreli kullanımı karaciğer, böbrek hasarı, elektrolit bozuklukları, sıvı kaybı, kan basıncında artış, sindirim sistemi şikâyetleri ve kas kramplarına neden olabiliyor.’’

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RUHSATI SAĞLIK BAKANLIĞI’NCA VERİLMELİ

Yurtdışında reçeteli satılan bu ürünler, ülkemizin her yerinde kolaylıkla bulunuyor ve ölüme sebep olabiliyor. Nurten Saydan ‘‘Bu tür ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat ve izninin verilmesi ve bakanlık kontrolünde satılmasının sağlanmasıdır. Sağlık otoriteleri, sağlık çalışanları ve aileler el ele vererek gençlerimizi bu tür ölümcül tuzak kuran ürünlerden uzak tutarak korumalıyız. Ayrıca sağlık okuryazarlığının ilkokuldan başlayarak hayatımıza girmesi gerekiyor’’ değerlendirmesini yaptı.