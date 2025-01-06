Kaş’a mermer ocağı darbesi

HABER MERKEZİ

Kaş Gökçeyazı Mahallesi'ndeki 950 dönümlük araziye mermer ocağı ruhsatı verilmesi bölge halkının tepkisine yol açtı.

Kaş Çevre ve Kültür Derneği, yetkililere seslenerek ‘‘Mermer ocağının açılması kararını iptal edin. Halkımızın sağlıkla, refah içinde yaşaması için, çocuklrımızın geleceği için ormanlarımıza, su kaynaklarımıza, tarım arazilerimize dokunmayın’’ çağrısı yaptı.

Kaş’a mermer ocağı ruhsatı verilmesine karşı dün bir araya gelen köylüler ve yaşam savunucuları ‘‘Sedirimizi, ardıcımızı ranta kurban etmeyeceğiz’’, ‘‘Ormanda mermer ocağı olmaz’’, ‘‘Mermer ocağına hayır’’ yazılı döviz ve pankartları taşıdı. Kaş Çevre ve Kültür Derneği yaptığa açıklamada ‘‘Geçtiğimiz yıl haziran ayında Kaş’ın Çamlıova Mahallesindeki asırlık sedir ve ardıç ağaçlarının bulunduğu 100 hektarlık (bin dönüm) verimli orman arazisine mermer ocağı ve kırma eleme tesisi ruhsatı verilmişti. Halk bir araya gelerek ÇED toplantısını yaptırmamış, ruhsatın iptalini istemişti. Şimdi de Gökçeyazı Mahallesi’nde sandal ve meşe ağaçlarından oluşan orman ve de tarım alanlarını yok edecek 95,5 hektar (950 dönüm) büyüklüğündeki araziye mermer ocağı ruhsatı verildiği görüyoruz’’ denildi.

YAĞMA VE TALAN

Antalya Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü tamamı orman ve tarım arazisinden oluşan alana ‘’ÇED gerekli değildir’’ kararı verdiği anımsatılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

‘‘Bir avuç taş ve mermer için geleceğimizin feda edilmesini anlayamıyoruz. 25 hektar ve üzeri alanlar için ÇED zorunluyken, ruhsat alanının toplam büyüklüğü 95,5 hektar olduğu görüldüğü halde, 24,5 hektarlık alanın ÇED’e konu edildiği ve ÇED sürecinin bypass edildiği anlaşılmaktadır. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün sadece 2024 yılı içinde Türkiye genelinde 15 bin’in üzerinde ruhsat verdiği, 2008-2023 yılları arasında 15 yıl içinde 386 bin ruhsat verdiği görülmektedir. Türkiye coğrafyasının nasıl büyük bir talan ve yağma altında olduğu görülmektedir. Kaş, içinde iki Özel Çevre Koruma Bölgesi, Unesco Dünya Mirası listesinde bulunan Ksantos ve Türkiye’nin en çok ziyaretçi alan antik kenti Patara ile beraber sekiz antik kent ve sayısız arkeolojik alan bulunduran, endemik ve nesli tehlike altında türlere ev sahipliği yapan eşsiz bir coğrafyadır. Kaputaş plajı da dahil olmak üzere eşsiz kıyı şeridi ve koyları ile Türkiye’nin en önemli turizm noktalarının biridir. Ruhsat sahası çevresi, Likya kültürel mirasına ait yüzlerce arkeolojik alanla dolu bir açıkhava müzesidir. Böyle bir zenginliğin katma değeri olmayan mermer, taş için tahrip etmek Kaş’ın zenginliklerini anlamamak, bilmemektir. Buradan karar vericilere, yetkililere sesleniyoruz. Köyümüzle hiçbir bağı, ilgisi olmayan bir kişi bir firma zengin olacak diye tüm köylümüzün sağlığına, gelir kaynaklarına zarar verecek, yaşam alanlarını yok edecek mermer ocağının açılması kararını iptal edin.’’