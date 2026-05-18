Kasabadan Bundesliga’ya: 7500 nüfuslu Elversberg tarih yazdı

Almanya 2. Bundesliga’nın son haftasında Münster’i 3-0 mağlup eden SV Elversberg, tarihinde ilk kez Bundesliga’ya yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Saarland bölgesinin küçük kulübü, Bundesliga tarihinin 59. takımı oldu.

Geçtiğimiz sezon play-off turunda Heidenheim’a elenerek Bundesliga fırsatını kaçıran Elversberg, bu kez hata yapmadı ve doğrudan yükselmeyi başardı.

TREN İSTASYONU YOK

Yaklaşık 7 bin 500 nüfuslu Elversberg kasabası, futbol dünyasının en dikkat çekici hikâyelerinden birine sahne oldu.

Kasabada tren istasyonu bulunmuyor. İki benzin istasyonu, iki otel, üç fırın ve dört süpermarketin yer aldığı Elversberg, şimdi Almanya’nın en üst futbol liginde temsil edilecek.

Kulübün bu yükselişinin arkasındaki en önemli isim ise iş insanı Frank Holzer oldu. Eski futbolcu olan Holzer, ilaç şirketi Ursapharm ile kulübe uzun yıllardır destek veriyor.

İSTİKRARLI BİR BİÇİMDE BÜYÜDÜ

Bayern Münih’in de sponsorları arasında yer alan şirket sayesinde Elversberg yıllar içinde istikrarlı şekilde büyüdü.

Kulüp başkanlığı görevini sürdüren Dominik Holzer, yıllar önce babasıyla birlikte yaptıkları bir sohbetin bugün gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Elversberg’in birkaç yıl öncesine kadar 4. Lig’de yaklaşık 400 taraftar önünde mücadele ettiğini hatırlatan Holzer ailesi, “Doğru planlama ile neden Bundesliga olmasın?” düşüncesiyle yola çıktıklarını ifade etti.

"UYUM SAĞLAYACAĞIZ"

Takımın başında bulunan teknik direktör Vincent Wagner de sezon boyunca gösterdikleri performansla dikkat çekti. Wagner, daha önce yaptığı açıklamada “2. Lig bile bizim için çok büyük görünüyordu ama Bundesliga’ya uyum sağlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Elversberg’in başarısında Lukas Petkov ve Bambase Conte gibi oyuncular öne çıktı. Petkov sezonu 21 skor katkısıyla tamamlarken, yeni transfer Conté de hücum hattındaki performansıyla dikkat çekti.

STAT KAPASİTESİ ARTACAK

Öte yandan kulübün stadı Ursapharm Arena’nın kapasitesi halen Bundesliga kriterlerini karşılamıyor. Devam eden çalışmaların 2027 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

Yenileme sonrası stadın kapasitesi 15 bine çıkacak. Böylece stat, Elversberg’in nüfusundan daha fazla seyirci ağırlayabilecek.