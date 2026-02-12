Kasapta elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye götürüldü

Tekirdağ'da elini kıyma makinesine kaptıran E.G. kıyma makinesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Peştemalcı Caddesi'nde meydana geldi.

Kasap dükkanında çalışan E.G, kıyma çekerken elini makineye kaptırdı.

Kasaptaki çalışanların müdahale etmesine rağmen, E.G.'nin eli makineden çıkarılamadı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla iş yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasında da E.G.'nin eli kurtarılamadı.

Bunun üzerine E.G., kıyma makinesi ile birlikte sedyede ambulansa alınıp Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

E.G.'nin tedavisi sürüyor.