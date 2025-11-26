Kasayı boşaltma telaşına girmişler

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde çok sayıda belediye el değiştirdi. CHP, büyükşehir ve kent belediyelerinde toplam 17 belediyeyi AKP ya da MHP’den devraldı. CHP’nin Cumhur İttifakı idaresinden devraldığı belediyelere yönelik mali denetimler, çok sayıda usulsüzlüğü açığa çıkardı.

CHP’nin, AKP’den devraldığı Uşak Belediyesi ile MHP’den devraldığı Amasya Belediyesi’nin mali hesaplarında yapılan incelemeler, Ocak-Mart 2024’te kamu kaynaklarından yapılan fahiş harcamaları ortaya koydu.

DOĞRUDAN 4 MİLYON TL

Uşak Belediyesi’nin AKP idaresinde olduğu Ocak-Mart 2024 döneminde gerçekleştirdiği bazı mal, hizmet ve yapım işlerine mercek tutuldu. Belediye yönetiminin, mal ve hizmet alımı için ihale gerçekleştirmek yerine doğrudan temin yöntemini kullandığı belirlendi.

AKP yönetimindeki Uşak Belediyesi’nin Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadan, doğrudan temin yöntemiyle yaptığı alımların toplam tutarı, 4 milyon 54 bin TL olarak hesaplandı. Belediyenin, seçimlerin hemen öncesinde gerçekleştirdiği doğrudan temin alımlarının bazılarının tarihinin 29 Mart olması dikkati çekti. Seçimlerden yalnızca iki gün önce, 29 Mart’ta 192 bin TL’lik organizasyon hizmeti alındığı kaydedildi.

SEÇİMDEN GÜNLER ÖNCE

AKP’li Uşak Belediyesi’nin 31 Mart 2024 seçimlerinden önce gerçekleştirdiği diğer bazı doğrudan temin alımlarının bazılarının alım tarihleri ve tutarları ise şöyle sıralandı:

Organizasyon – 4 Mart 2024 - 135 bin TL

Elektronik malzeme – 19 Şubat 2024 – 204 bin TL

Organizasyon – 24 Mart 2024 – 64 bin TL

Çöp malzemesi – 29 Mart 2024 – 240 bin TL

YEDEK PARÇA

MHP’den devralınan Amasya Belediyesi’nin seçimlerden önce yaptığı harcamalarda da benzer bir tablo açığa çıktı. Belediyenin Makine İkmal Birimi’ne, 2024 yılının Şubat ve Mart aylarında herhangi bir ihale gerçekleştirilmeden 2 milyon 683 bin TL’lik yedek parça alındığı belirtildi. Denetim raporlarında, belediyenin aldığı yedek parçaların büyük bölümünün aynı nitelikte olduğu ve kısımlara bölünerek farklı zamanlarda alınmasının kamu kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılmasına engel teşkil ettiği vurgulandı.