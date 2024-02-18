Kasık ağrısıyla gittiği hastanede bağırsağından 3 kilogram tümör çıktı
Kaynak: AA
Mersin'de kasık ağrıları nedeniyle müşterisi olan doktora muayeneye giden oto tamircisinin ince bağırsağından 3 kilogram tümör çıkarıldı.
Kentte yaşayan oto tamir ustası Erdal Yuna, kasıklarındaki ağrı şikayetini müşterisi, Toros Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Dikme'ye anlattı.
Dikme'nin tavsiyesi üzerine hastaneye giden Yuna, muayene edildi.
Tektik ve tahlillerde ince bağırsağında kitle tespit edilen Yuna, ameliyata alındı.
Yaklaşık 2 saat süren operasyonda, hastanın bağırsağından 50 santimetre çapında 3 kilogram tümör çıkarıldı.
Hastanedeki tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan Yuna, taburcu edildi.
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