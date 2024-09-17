Kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri aldılar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, “Enerji üretim maliyetlerindeki artışı” gerekçe göstererek elektriğin farklı gruplarında fiyat artışı yaptı. Toplam yüzde 38’e varan zammın ardından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, her bin liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60’ının devlet desteğiyle karşılandığını savundu.

Enerji uzmanları, Bakan Bayraktar’ın hesabının gerçeği yansıtmadığını resmi verilerle ortaya koydu. CHP Milletvekili Cevdet Akay ise yaptığı hesaplama ile doğalgaz faturalarındaki atıl oranını ortaya çıkardı. Akay’ın hesabı, iktidarın yurttaşa verdiğinin dört katı fazlasını yurttaştan geri aldığını gözler önüne serdi. Akay, hemen her seçim döneminde propaganda malzemesi olarak kullanılan ve “Görevlendirme Gideri” adı altında sınıflandırılan borcu katlanarak artan BOTAŞ’ın silinen borçlarını da hesapladı.

TORBAYA ATILAN SEÇİM FATURASI

Seçim dönemlerinde borç batağına saplanan BOTAŞ’ın borçları, TBMM’ye getirilen torba kanunlarla sıfırlandı. AKP’li milletvekillerinin imzasıyla 2021 ve 2022 yıllarında TBMM’ye getirilen torba kanunlar ile 155,9 milyar TL, Temmuz 2024’te TBMM’ye getirilen torba kanunla ise 232,6 milyar TL olmak üzere, BOTAŞ’a ait toplam 388,5 milyar TL’lik borcu silindi.

Seçim dönemlerinde BOTAŞ’ı borçlandıran iktidar, faturayı ise yurttaşa kesti. 2018-2024 döneminde doğalgaz ücretleri yüzde 532,7 oranında artırıldı. Doğalgaz, 2018 yılında üç kez, 2019 yılında iki kez, 2021 yılında yedi kez, 2022 yılında dört kez ve 2024 yılında da bir kez olmak üzere toplam 17 defa zamlandı.

Doğalgaz faturasından alınan vergi oranında da rekor artış yaşandı. CHP’li Akay’ın hesabına göre, 2018-2024 döneminde doğalgaz faturalarındaki vergi artışı oranı yüzde 345’e ulaştı. Akay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a, “Faturadaki bu vergi artışını nasıl açıklayacaksınız?” diye sordu.

SOSYAL YARDIMA MUHTAÇLAR ÜLKESİ

Milyonlar, ısınmak ve aydınlanmak için sosyal yardıma ihtiyaç duyuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, Temmuz 2024 itibarıyla 3 milyon 658 bin 880 haneye elektrik tüketim desteği sağlanıyor.