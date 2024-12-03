Kasım 2024 enflasyon oranı belli oldu: Aralık kira artış oranı ne oldu?

Aralık 2024 kira artış oranı, Türkiye'deki milyonlarca kiracı ve ev sahibi için büyük bir merak konusu oldu. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Aralık ayında kira sözleşmesi yenilenecekler için uygulanabilecek yasal kira artış oranı belli oldu. Aralık 2024 kira artış oranıyla ilgili merak edilen tüm sorulara ve yanıtlarına bakalım:

ARALIK 2024 KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU?

TÜİK'in Kasım 2024'e ait açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması %60,45 olarak gerçekleşti. Buna göre, Aralık ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için en fazla uygulanabilecek kira artış oranı %60,45'tir.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca belirlenir. Bu maddeye göre, kira artışı için yasal üst sınır, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasıdır. Bu oran, ev sahiplerinin keyfi zam yapmasını engeller ve kiracıların korunmasını sağlar.

ÖRNEK HESAPLAMA: YENİ KİRA NE OLACAK?

Aşağıdaki örnekle, yeni kira bedelinizi kolayca hesaplayabilirsiniz:

Mevcut Kira: 8.000 TL

Artış Oranı: %60,45

Artış Tutarı: 8.000 TL × %60,45 =4.836

Yeni Kira Bedeli: 8.000 TL + 4.836 TL = 12.836 TL

Bu hesaplama, Kasım 2024 için geçerli olan yasal üst sınır dikkate alınarak yapılmıştır. Ev sahibi, bu oranın üzerinde bir artış yapamaz.

KİRA ARTIŞI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Kira Artış Oranı Yasal Bir Sınırlamadır: Ev sahipleri, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını aşan bir artış talep edemez.

Ev sahipleri, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını aşan bir artış talep edemez. Kira Artışı Sözleşmeye Bağlıdır: Kira artışı, mevcut sözleşme şartlarına ve taraflar arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Eğer sözleşmede artış oranı belirtilmişse, bu oran geçerli olur.

Kira artışı, mevcut sözleşme şartlarına ve taraflar arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Eğer sözleşmede artış oranı belirtilmişse, bu oran geçerli olur. 2024 Düzenlemeleri: Temmuz 2024 itibarıyla kira artışları tekrar TÜFE'ye endekslenmiştir. Bu, önceki dönemde uygulanan %25’lik tavan sınırının sona erdiği anlamına gelir.

KASIM 2024 KİRA ARTIŞI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Kira Artış Oranı Ev Sahibi Tarafından Aşılabilir mi?

Ev sahipleri, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını aşan bir artış yapamaz. Bu oran yasal bir sınırdır ve aşılması durumunda kiracı, hukuki yollara başvurabilir.

Kira Artışı İş Yerleri İçin de Geçerli mi?

Evet, iş yeri kiraları için de TÜFE'nin 12 aylık ortalaması dikkate alınır.

Ev Sahibi ve Kiracı Anlaşarak Daha Düşük Bir Oranda Artış Yapabilir mi?

Evet, taraflar karşılıklı anlaşarak TÜFE oranından daha düşük bir artış üzerinde uzlaşabilir.

Kira Artışını Etkileyen Diğer Faktörler Nelerdir?

Kira artışını etkileyen temel faktörler arasında mevcut piyasa koşulları, evin durumu ve konumu bulunur. Ancak yasal sınır her zaman TÜFE'ye göre belirlenir.

KİRA ARTIŞI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOKTALAR