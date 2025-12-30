Kasım 2025 İşsizlik Oranı: İşsizlik Yüzde Kaç Oldu?

Kasım 2025 işsizlik oranı açıklandı ve rakamlar Türkiye işgücü piyasasındaki son durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre yayımlanan veriler, işsizlik, istihdam, işgücüne katılım ve genç işsizlik oranına dair önemli göstergeler sunuyor. “Kasım 2025 işsizlik oranı ne oldu?”, “İşsizlik yüzde kaç?”, “İstihdam oranı nasıl değişti?” gibi soruların yanıtları şöyle:

KASIM 2025 İŞSİZLİK ORANI %8,6 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Kasım 2025 itibarıyla bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %8,6 seviyesine yükseldi. İşsiz sayısı ise 54 bin artış göstererek 3 milyon 98 bin kişiye ulaştı.

Toplam işsizlik oranı: %8,6

Erkek işsizlik oranı: %7,0

Kadın işsizlik oranı: %11,8

İşsiz sayısı: 3 milyon 98 bin

İSTİHDAM ORANI %49,2’YE YÜKSELDİ

İstihdam edilenlerin sayısı 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bine yükseldi. Bu artışla birlikte istihdam oranı %49,2 olarak gerçekleşti.

Toplam istihdam: 32 milyon 737 bin kişi

Erkek istihdam oranı: %66,8

Kadın istihdam oranı: %31,9

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,8 OLDU

Kasım 2025’te işgücü 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bine yükseldi. Buna paralel olarak işgücüne katılma oranı %53,8 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam işgücü: 35 milyon 834 bin kişi

Erkeklerde işgücüne katılma oranı: %71,8

Kadınlarda işgücüne katılma oranı: %36,2

GENÇ İŞSİZLİK ORANI %15,4 SEVİYESİNDE

Türkiye’de 15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlik oranı Kasım 2025 döneminde %15,4 seviyesinde ölçüldü. Erkek genç işsizliği %10,6 olurken, kadın genç işsizliği %24,4 olarak tahmin edildi.

KASIM 2025 İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ TABLOSU

Gösterge Toplam Erkek Kadın İşgücü (bin kişi) 35.834 23.652 12.182 İstihdam (bin kişi) 32.737 21.989 10.747 İşsiz (bin kişi) 3.098 1.662 1.435 İşgücüne Katılma Oranı (%) 53,8 71,8 36,2 İstihdam Oranı (%) 49,2 66,8 31,9 İşsizlik Oranı (%) 8,6 7,0 11,8 Genç İşsizlik Oranı (%) 15,4 10,6 24,4

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %29,1 OLDU

Kasım 2025 döneminde mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %29,1 olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,7 olurken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,2 seviyesinde tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 42,3 SAAT

İstihdam edilenlerden işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi Kasım 2025’te 0,1 saat artarak 42,3 saat oldu.

Kasım 2025 işsizlik oranı kaç oldu?

Kasım 2025’te işsizlik oranı %8,6 olarak ölçüldü.

Türkiye’de kaç kişi işsiz?

Kasım 2025 itibarıyla işsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi oldu.

Genç işsizlik oranı yüzde kaç?

15-24 yaş arası genç işsizlik oranı %15,4 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam oranı nedir?

Kasım 2025 istihdam oranı %49,2 oldu.

Bir sonraki işgücü istatistikleri ne zaman açıklanacak?

Bir sonraki bültenin yayımlanma tarihi 29 Ocak 2026 olarak duyuruldu.

Kasım 2025 işsizlik oranı %8,6 seviyesinde gerçekleşirken, istihdam ve işgücüne katılım oranlarında sınırlı artış dikkat çekti. Genç işsizliğin yüksek seyri ve kadın işsizliğinin erkeklere kıyasla belirgin şekilde yüksek olması, işgücü piyasasının en kritik başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Yaklaşan dönemde açıklanacak yeni veriler, Türkiye’nin istihdam dinamiklerinin seyrini belirlemede önemli rol oynayacak.