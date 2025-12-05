Kasım ayı enflasyonuna tepkileri sürüyor: "Pazarın hali gerçeği gösteriyor"

TÜİK açıkladığı kasım ayı enflasyon oranlarına tepkisi sürüyor. Ardanuç’ta esnaflık yapan Erol Uygur, "Böyle bir enflasyon yok. Piyasaya baktığınızda böyle bir rakamın olma şansı da yok. Biz 9. aydan itibaren dibe vurmaya başladık. İnsanlar evine ekmek alamıyor" dedi. Vatandaş Mustafa Soykan ise, "Pazar çok perişan. Hiç satış olmuyor. Fiyatlar aşırı yüksek. Gelsinler görsünler gerçek enflasyon burada, pazarda belli oluyor" ifadelerini kullandı.

TÜİK'ni kasım ayında enflasyonun aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 arttığını açıkladı. Vatandaşların bu oranlara tepkisi sürüyor. Ardanuçlu esnaf Erol Uygur, açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gerçekçi bulmuyorum çünkü asgari ücret ve emekliye zam işin içine girince bu defa ne yapıyor mevcut hükümet? Enflasyonu düşük gösteriyor. Zammı düşük verebilmek için enflasyonu düşük gösteriyor. Bu da bir açıklama ama hiç samimi bulmuyorum. Doğru da değil. Böyle bir yüzde 0,87 enflasyon yok. Çünkü piyasaya baktığınızda, ülkenin ekonomik durumuna baktığınızda böyle bir enflasyon olma şansı zaten yok. Hiç kimse inanmaz buna. Biz 9. ay itibarıyla tamamen dibe vurmaya başladık. Müşteri gelmiyor, satış yok. Bu kadar düşük olsa vatandaş memnun olur. Yani insanlar evine ekmek alamıyor."

"BU SAATTEN SONRA EMEKLİNİN YAŞAMA ŞANSI YOK"

Emekli Atakan Şahin, "Pazara gittiğimizde görüyoruz; domates hala 60 lira. Başka yiyecekler daha pahalı. Bunu neye göre yapıyorlar, kime göre yapıyorlar? Gerekçesi ne, altındaki nedenler ne? Bu kadar düşük göstermeleri vatandaşa göre doğru değil. Enflasyon çok yüksek ama onlar ayarlayıp yüzde 0,87’ye çekiyor. Onu anlayamıyoruz. O hesabı bizim yapma imkânımız yok. Demek ki onların hesapçıları çok kuvvetli" dedi.

Emekli Erdal Ay ise, "Çok düşük, doğru değil. Pazarda nasıl? Zaten enflasyon belli yüzde 100. Her şey çok pahalı. Emekliyi tamamen bitirdiler; emeklinin işi bitti. Bu saatten sonra emeklinin yaşama şansı yok. Ben emekliyim ama pazarda ve diğer işlerde çalışıyorum, yine yetiştiremiyorum. Mecburen iş yapmak zorundayım. Bürokratlara 30 bin lira seyyanen zam vermişler. O da yanlış. 30 bin lirayı maaşlarından düşmeleri gerekiyor çünkü maaşlar aşırı derecede yüksek. Bir bakanın, bir milletvekilinin maaşı 200–300 bin lira. Yazık, günah değil mi bu insanlara? Bir emeklinin maaşı 19 bin lira; seçtiğimiz milletvekilinin maaşı 300 bin lira" diye konuştu.

"BİZ DE MAĞDURUZ, VATANDAŞ DA ALAMIYOR"

Pazarcı Leman Gündüz, "Köy ürünleri satıyorum. Açıklanan enflasyon rakamları hakkında vallahi bilmiyorum. Çok haksızlıklar oluyor vatandaşa, emekliye. Bak, biz burada mağdur oluyoruz; vatandaş alamıyor, para yok. Bir ekmek olmuş 20 lira. Biz de mağdur kalıyoruz. Onlara da bir şey diyemezsin; alım gücü yok" şeklinde konuştu.

Pazarda satış yapan bir başka vatandaş ise, "Her gün zam geliyor; yüksek ama pazarda satış yok. Köylüler satamıyor. Her gün her şeye zam geliyor, pazara da zam geliyor ama bize bir şey yok. Satış yok. Sabah geldim, satış ne? Hiçbir şey" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK ENFLASYON PAZARDA BELLİ OLUYOR"

Mustafa Soykan, "İlk defa pazara çıkıyorum. Pazar perişan, hiç satış yok. Fiyatlar çok yüksek. Pazarda faiz gibi yüzde elli… Gelsinler görsünler, pazarın durumu hiç iç açıcı değil. Gerçek burada, pazarda belli oluyor" dedi.

Alışveriş için pazara gelen emekli Seyfi Öztürk, açıklanan enflasyonun gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Açıklanan enflasyonun doğru olduğunu söylemek yanlış olur. Piyasayı, pazarı görüyorsunuz. Pazardaki artışlar ortada. Hükümet kendine göre bir şey çıkarıyor. TÜİK çok düşük açıklıyor.

Aslında enflasyon şu anda yıllık bazda 50’nin üzerinde. Aylık enflasyonu da memur ve emekli maaşını az vermek için düşük gösteriyorlar. Emekli zaten zor durumda. Emeklinin aldığı ortada" şeklinde konştu.