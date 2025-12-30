Kasım ayı işsizlik oranları açıklandı: 10 kişiden 3'ü işsiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre kasımda mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu. Gerçek işsizlik oranı ise yüzde 29,1 oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi artarak 3 milyon 98 bin kişi oldu.

İŞSİZLİK ORANI ARTTI

İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %11,8 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49,2 oldu. Bu oran erkeklerde %66,8 iken kadınlarda %31,9 olarak gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİĞİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak %15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %10,6, kadınlarda ise %24,4 olarak tahmin edildi.

GERÇEK TABLO: 10 KİŞİDEN 3'Ü İŞSİZ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak %29,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,2 olarak tahmin edildi.

ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,3 saat olarak gerçekleşti.