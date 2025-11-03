Kasım ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu.

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu.

Kasımda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 37,15 olarak belirlendi.