Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Kasımda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 37,15 olarak belirlendi.
Kaynak: AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu.
Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu.
Kasımda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 37,15 olarak belirlendi.