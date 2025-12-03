Giriş / Abone Ol
Kasım ayı zam şampiyonu evcil hayvanlarla ilgili ürünler

TÜİK verilerine göre, kasımda tüketici fiyatlarında en yüksek artış yüzde 16,97 ile evcil hayvan ürünlerinde görülürken, taze sebzeler yüzde 9,52 ile en fazla ucuzlayan grup oldu.

Ekonomi
  • 03.12.2025 10:34
  • Giriş: 03.12.2025 10:34
  • Güncelleme: 03.12.2025 10:45
Kaynak: AA
Fotoğraf: DepoPhotos

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 16,97 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 9,52 ile taze sebzeler (patates hariç) olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, evcil hayvanlarla ilgili ürünlerdeki fiyat artışını 14,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı ve 12,79 ile paket turlar izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 6,9 ile patates, yüzde 6,59 ile margarin, yüzde 6,01 ile diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) ve yüzde 5,89 ile tereyağı yer aldı.

EN ÇOK TAZE SEBZELER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9,52 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 8,64 ile tavuk eti, yüzde 8,38 ile yumurta, yüzde 7,07 ile taze balık, yüzde 5,2 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri takip etti.

