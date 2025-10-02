Kasım Bulgan için protesto düzenleyen 12 öğrenci gözaltına alındı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Kasım Bulgan'ın kaldığı yurtta sıcak su olmaması nedeniyle soğuk su ile duş alması sonrası kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesiyle ilgili protestolar sürerken 12 öğrenci gözaltına alındı.

SOL Genç, Osmaniye Cebelibereket KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda yaşamını yitiren Kasım Bulgan'ın ölümüyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ek binası önünde açıklama gerçekleştirdi.

"Ölmeye değil, okumaya geldik!" sloganları atan gençler, "Kasım Bulgan'ın, Zeren Ertaş'ın, Enes Kara'nın isyanıyla AKP'nin yarattığı düzenden hayatlarımıza kast eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün önünden sesleniyoruz: Kasım, Enes, Zeren yıkılacak bu düzen!" dedi.

Protestonun ardından güvenlik şube ekipleri tarafından önleri kesilen öğrencilerden 12'sinin gözaltına alındığı bildirildi.