Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kasım ayı celbi askerlik yerlerini açıkladı.

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Kasım 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri online sistem üzerinden ilan edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Kasım/Aralık ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır."

Askerlik yerleri, e-devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 14 Kasım 2024

Er (2’nci Grup): 12 Aralık 2024

Er (3’üncü Grup): 09 Ocak 2025