Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı
MSB, kasım ayı celbi askerlik yerlerini açıkladı. Askerlik yerleri, e-devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri de belli oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kasım ayı celbi askerlik yerlerini açıkladı.
MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Kasım 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri online sistem üzerinden ilan edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kasım/Aralık ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır."
Askerlik yerleri, e-devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.
ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 14 Kasım 2024
Er (2’nci Grup): 12 Aralık 2024
Er (3’üncü Grup): 09 Ocak 2025