Kasım Enflasyonu Ne Zaman Açıklanacak? Merkez Bankası 2025 Kasım Enflasyon Tahmini

Türkiye’de en çok merak edilen ekonomik başlıklardan biri olan Kasım enflasyon rakamları için geri sayım başladı. TÜFE verilerinin açıklanmasına çok az süre kala hem vatandaşların hem de piyasa uzmanlarının gözü TÜİK’in duyurusunda. Öte yandan Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi Kasım ayında enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü güncellendiğini gösteriyor. Peki Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak, tahminler ne yönde ilerliyor?

2025 KASIM ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK’in açıkladığı takvime göre Kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da duyurulacak.

Kasım ayı TÜFE verileriyle birlikte:

Aralık kira artış oranı

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı

Memur ve memur emeklisi maaş farkı

kesinleşmiş olacak. Ekonomi çevreleri ve milyonlarca vatandaş bu nedenle Kasım enflasyonunu yakından takip ediyor.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Temmuz–Ekim dönemini kapsayan 4 aylık enflasyon farkı netleşti. İşte ortaya çıkan tablo:

Kategori Enflasyon Farkı SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri %10,25 Memur ve Emekli Memur %5

Kasım ve Aralık verileriyle birlikte maaş artış oranları tamamen netleşmiş olacak.

TCMB KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Sonuçlar, Kasım ayı TÜFE beklentilerinde yukarı yönlü bir revizyon olduğunu gösteriyor.

Veri Önceki Beklenti Güncel Beklenti Kasım TÜFE Artış Beklentisi %1,55 %1,59 Yıl Sonu TÜFE Beklentisi %31,77 %32,20 12 Ay Sonrası TÜFE %23,26 %23,49 24 Ay Sonrası TÜFE %17,36 %17,69

Döviz ve Cari Denge Beklentileri

Gösterge Önceki Güncel Yıl Sonu Dolar/TL 43,5632 43,4245 12 Ay Sonrası Dolar/TL 49,7515 50,6169 Yıl Sonu Cari Açık 20,8 milyar $ 20,9 milyar $ Gelecek Yıl Cari Açık 25,4 milyar $ 24,3 milyar $

BÜYÜME VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Anket katılımcılarının büyüme ve politika faizi beklentileri de güncellendi:

Cari yıl GSYH artış beklentisi: %3,4

%3,4 Gelecek yıl büyüme beklentisi: %3,8

%3,8 Yıl sonu politika faiz beklentisi: %38,28

%38,28 12 ay sonrası politika faizi beklentisi: %29,32

2025 EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

TÜİK’in açıkladığı son veriye göre Ekim ayı enflasyonu şu şekilde gerçekleşti:

Aylık TÜFE: %2,55

%2,55 Yıllık TÜFE: %32,87

Bu sonuç Kasım ayı öncesi ekonomik görünüm için önemli bir referans oluşturdu.

