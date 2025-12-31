Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli de var: Uyuşturucu soruşturmasında 7 kişinin mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık'ın 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında malvarlıklarına el konulduğunu açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

TCK-188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret, TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, TCK-191 Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, TCK-227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen şüpheliler;

Kasım Garipoğlu

Fatih Garipoğlu

Burak Ateş

Ayşegül Şeynova

Gökmen Kadir Şeynova

Mert Vidinli

Ezgi Fındık

hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında malvarlıklarına el konulmasına karar verilmiştir.

Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir."