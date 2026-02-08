Kasım Garipoğlu’nun “30 milyon dolar” davası sona erdi: Tüm sanıklar beraat etti

Kasım Garipoğlu’nun eski çalışanları hakkında açtığı ve altı kişinin tutuklanmasına yol açan “30 milyon dolar” davası, beş yılın ardından çöktü. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tüm sanıklar beraat etti.

Mahkeme, dosyada yer alan tanık beyanları, sanık savunmaları, bilirkişi raporları ve diğer delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığına karar verdi.

SAVCI DA BERAAT İSTEMİŞTİ

Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre, karar duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı da benzer gerekçelerle tüm sanıkların beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, savcılık mütalaası doğrultusunda hüküm kurarak sanıkların tamamı hakkında beraat kararı verdi.

Kararla birlikte Garipoğlu’nun eski çalışanlarına yönelttiği ağır suçlamalar da yargıdan sonuç çıkmadan sona ermiş oldu.

DAVA AÇABİLMEK İÇİN ŞİRKET ADRESİ “TAŞINDI”

Dosyaya yansıyan bilgilere göre Garipoğlu, eski çalışanları hakkında ilk suç duyurusunu İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde yaptı. Ancak savcılık, sunulan delilleri yeterli bulmayarak dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Bunun üzerine Garipoğlu’nun, suç duyurusunu bu kez Bakırköy Adliyesi’ne taşıdığı, şirket merkezinin Maslak’ta olmasına rağmen adresin kâğıt üzerinde Bağcılar’a taşınmış gibi gösterildiği ve başvurunun Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapıldığı dosyada yer aldı.

İDDİALAR NEDENİYLE 6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan dava kapsamında, 30 milyon doları çalmakla suçlanan altı eski çalışan tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde sanıklar, söz konusu paranın kendileri tarafından çalınmadığını, Garipoğlu’nun yurt dışında kurduğu bir şirkete teminat olarak aktarıldığını ve bu paranın şirkete geri konulmadığını savundu.

Bu iddiaların şirket muhasebe kayıtları ve çalışan beyanlarıyla da desteklendiği dosyada yer aldı.

BİR SANIK İNTİHAR ETTİ, BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Beş yıl süren dava boyunca dosyaya yansıyan en çarpıcı bilgilerden biri ise sanıkların yaşadıkları oldu. Eski çalışanlardan birinin yargılama sürecinde yaşamına son verdiği, bir diğerinin ise kanser nedeniyle hayatını kaybettiği kayıtlara geçti.

Hayatta kalan sanıklar ise, haklarındaki ağır suçlamalar nedeniyle uzun süre iş bulamadıklarını ve ciddi mağduriyet yaşadıklarını mahkemeye bildirdi.

Beraat kararıyla birlikte dava dosyası kapandı.